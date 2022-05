Google e Samsung insieme con le Health Connect API: condivisione dei dati fitness tra app agevolata

Google e Samsung hanno collaborato per costruire una nuova piattaforma chiamata Health Connect API. Si tratta di una API (interfaccia di programmazione dell’applicazione) che consentirà la sincronizzazione dei dati sulla salute degli utenti tra app e dispositivi Android.

Health Connect consentirà agli sviluppatori di accedere in modo sicuro ai dati di diversi programmi per sincronizzarli e monitorarli su app e dispositivi. Ciò dovrebbe rendere più facile per gli utenti gestire i propri dati di salute e fitness su varie piattaforme.

La piattaforma supporta oltre 50 categorie di dati, inclusi esercizio e sonno, nonché parametri vitali come frequenza cardiaca e pressione sanguigna. Per garantire agli utenti il ​​controllo completo sui propri dati, la nuova API offre impostazioni di privacy centralizzate che semplificano l’autorizzazione alle app con cui desiderano condividere i propri dati sul dispositivo.

“Stiamo lavorando insieme a Google e ad altri partner per realizzare tutti i vantaggi e il potenziale di Health Connect“, ha dichiarato TaeJong Jay Yang, vicepresidente esecutivo di Samsung, in un comunicato stampa. “Sono entusiasta di confermare che Samsung Health adotterà anche Health Connect entro la fine dell’anno. Con il permesso degli utenti, ciò consentirà agli sviluppatori di app di sfruttare dati accurati e ottimizzati misurati su Galaxy Watch per Samsung Health e di utilizzarli anche nelle loro app“, ha aggiunto.

Health Connect è un programma beta open source e può essere valutato da tutti gli sviluppatori. Google ha anche annunciato di aver collaborato con sviluppatori tra cui MyFitnessPal, Leap Fitness e Withings come parte di un programma di accesso anticipato.

La nuova partnership di Samsung e Google mostra la loro volontà di fornire soluzioni sanitarie olistiche agli utenti. Sarà interessante scoprire come gli sviluppatori utilizzino Health Connect per potenziare i dati degli utenti e fornire maggiori benefici per la salute.