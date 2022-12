Nvidia Shield TV, nel 2023 verrà meno l’accesso a GameStream

Dopo aver sistemato uno degli aggiornamenti più buggati di sempre, Nvidia ha rilasciato alcune brutte notizie sugli utenti di Shield TV, annunciando che interromperà il supporto per il suo GameStream a partire dall’inizio del prossimo anno. GameStream è uno strumento potente che consente agli utenti di Shield TV di sfruttare la potenza del proprio PC da gioco sulla rete per un’esperienza di gioco incredibile in 4K a 60 fotogrammi al secondo.

La notizia è arrivata direttamente da Nvidia sotto forma di e-mail ed è stata condivisa su Reddit, con molti utenti del subreddit ShieldAndroidTV che si sono sentiti piuttosto scontenti per l’imminente cambiamento. Nell’e-mail, Nvidia afferma che il cambiamento arriverà sotto forma di un aggiornamento che intorno a metà febbraio. Una volta applicato questo aggiornamento, GameStream non sarà più accessibile.

L’e-mail indirizza gli utenti a provare Steam Link, un’app che funziona in modo simile, offrendo lo stesso supporto hardware di GameStream, ma molti si sono lamentati del fatto che i risultati non sono all’altezza dell’offerta di Nvidia. Naturalmente, le esperienze saranno diverse, quindi è sempre una buona idea provarlo prima di scartarlo completamente.

Nvidia invita inoltre le persone interessate a provare il suo servizio di streaming di giochi GeForce Now. Questo è un servizio completamente diverso che consente agli utenti di abbonarsi e ottenere l’accesso a potenti PC e giochi in streaming su Internet. Sebbene possa essere un ottimo servizio, in particolare con il suo recente aggiornamento che consente lo streaming di giochi a 1600p a 120 fotogrammi al secondo, può diventare costoso, a partire da 9,99 euro al mese e fino a 19,99 euro al mese per il livello premium.

Questo tipo di cambiamento è un duro colpo, soprattutto perché Nvidia Shield TV non è come un PC ed è limitato a parametri specifici del sistema operativo e dell’hardware stesso. Non c’è modo di espandersi oltre ciò di cui è capace il dispositivo, anche con aggiustamenti software intelligenti.

VIA