Nothing, i nuovi auricolari TWS arriveranno attraverso il sub-brand Particles by XO

Finora nella sua infanzia commerciale, Nothing di Carl Pei ha tirato fuori uno smartphone Android nel Nothing Phone 1 e due paia di auricolari TWS, tutti con un certo elemento di prestigio. Ora stiamo sentendo parlare di un altro paio di auricolari wireless in uscita da questo nuovo arrivato, ma probabilmente non vedrai troppo del suo nome dentro e sulla scatola. Una manciata di immagini emerse da Kuba Wojciechowski e pubblicate da 91Mobiles raffigura alcuni auricolari true wireless dall’aspetto piuttosto interessante e soprattutto di un brand chiamato “Particles by XO”.

Non preoccuparti, non sei l’unico a fare domande sulla forma degli auricolari. Saremo generosi e chiameremo il design degli steli “simile a una zucca”. Saranno dolorosamente evidenti ai passanti poiché il posizionamento della punta del bocciolo essenzialmente li fa sporgere dalle orecchie. Abbracciano anche l’aspetto di plastica opaca come hanno fatto i Galaxy Buds 2 di Samsung, andando contro il modus operandi trasparente e tecnico di Nothing che troverai su Nothing Ear 1 e Ear Stick.

Si dice che questi auricolari siano associati a un marchio ancora da vedere, “Particles by XO”. Non è chiaro se l’intero moniker sarà il marchio o se gli auricolari si chiameranno “Particles” mentre “XO” funge da brand.

I dati del firmware recuperati indicano che gli auricolari Particles by XO avranno la cancellazione attiva del rumore e saranno dotati di LHDC, un codec ad alta fedeltà che è stato adottato nello spazio mobile principalmente da produttori cinesi tra cui Huawei, Oppo e Xiaomi. In generale, la maggior parte degli auricolari wireless che supportano LHDC, come Enco X2 di Oppo, lo fanno come unico codec avanzato, sebbene esistano alcune eccezioni come Edifier NeoBuds Pro.

I prodotti di Nothing fino ad oggi sono arrivati ​​solo al punto di supportare gli standard AAC e SBC.

