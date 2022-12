Google Wallet, i pagamenti si arricchiscono di animazioni a tema natalizio

Se di recente hai utilizzato Google Wallet su Android, potresti aver notato un tocco di stravaganza natalizia nella schermata del pagamento. Normalmente, avvicinando il tuo telefono Android a un lettore NFC viene mostrata la carta utilizzata e un’animazione di caricamento appena sopra di essa. L’indicatore di avanzamento circolare blu si trasforma in un segno di spunta con quel cerchio che si restringe per far posto al logo di Google Pay. Durante le vacanze, il segno di spunta blu può trasformarsi in qualsiasi numero di personaggi.

Una delle animazioni più elaborate è un gatto che indossa diversi maglioni natalizi che esce dallo schermo per rivelare l’icona di G Pay. Presenta transizioni molto fluide e non sospetti nemmeno che accadrà. La sequenza di 3 secondi è quasi triplicata, anche se puoi uscire o bloccare il dispositivo in qualsiasi momento.

L’altro design che abbiamo visto prevede marshmallow che bevono cioccolata calda mentre sono in una tazza. Presumibilmente ci sono più animazioni Pay, quindi assicurati di intervenire di seguito con quelle che hai incontrato durante l’utilizzo di Google Wallet durante le vacanze.

Non è la prima volta che Google utilizza questa schermata per aggiungere un tocco di fantasia. Quando il servizio era ancora conosciuto come Android Pay nel 2017, la statuina verde si è trasformata in vari supereroi della Justice League. In effetti, collezionare tutti e cinque i design ha portato a un premio speciale per action figure.

