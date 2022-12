Tenete sotto controllo la casa da tutto il mondo con D-Link DCS-8325LH | Recensione

Recensione approfondita della videocamera di sorveglianza D-Link DCS-8325LH.

La videosorveglianza è stato da sempre un ramo della tecnologia poco avvezzo al mercato consumer per via della complessità e del costo degli impianti. Con l’evolversi della tecnologia però, negli ultimi anni le videocamere di sicurezza WiFi hanno conquistato sempre più spazio nel “carrello della spesa elettronico” delle persone.

Una delle aziende che è riuscita maggiormente a insinuarsi nel settore, non solo con le proprie videocamere ma anche con i propri servizi, è D-Link.

Pro Qualità video

Visione notturna

Integrazione ONVIF e smart home Contro Audio dello speaker poco potente

Nel corso delle ultime due settimane abbiamo testato a fondo la D-Link DCS-8325LH, videocamera Full HD da interno con funzione di visione notturna.

Unboxing

Nella confezione di vendita trovate tutto l’essenziale per far funzionare la videocamera di sorveglianza (fondamentalmente l’alimentatore con porta micro USB e basta) così come anche per montarla opzionalmente a muro. A questo proposito, vengono inclusi due tasselli da muro insieme a uno stampo guida per poter trapanare alla giusta distanza i fori nel muro.

Configurazione

La configurazione della videocamera di sorveglianza avviene attraverso l’applicazione my-dlink, disponibile gratuitamente su Android e iOS.

Una volta scaricata e installata, al primo avvio viene richiesto l’accesso con le proprie credenziali D-Link. In alternativa, è possibile crearne uno sul momento.

Nel momento in cui si è effettuato l’accesso, è possibile iniziare a configurare un nuovo dispositivo. Questo avviene attraverso la scannerizzazione del codice QR per identificare il modello esatto (si trova nella parte inferiore della videocamera).

Fatto ciò viene il momento di trasferire le informazioni della rete WiFi (la password essenzialmente) e il gioco è fatto. L’installazione è molto semplice e qui nulla può andare storto.

Durante tutto il processo di accesso all’account e configurazione della videocamera, l’applicazione my-dlink consiglia con insistenza la sottoscrizione di un abbonamento mensile per poter registrare sul cloud i filmati. Seppur offra una maggiore flessibilità nell’utilizzo, questo non è per niente obbligatorio, dal momento che la è dotata di uno slot per micro SD per la registrazione locale (accessibile comunque da tutto il mondo attraverso l’applicazione e una connessione a internet).

Caratteristiche tecniche

La D-Link DCS-8325LH ha una risoluzione Full HD 1080p con registrazione video a 30 fotogrammi al secondo e un angolo di visione molto ampio di 151 gradi. Questo modello ha anche il rilevamento basato sull’intelligenza artificiale con persone, suoni e movimenti. Il tutto con ampie opzioni per l’impostazione del rilevamento del movimento in base alla zona.

Come detto in precedenza, questa videocamera di sorveglianza ha anche visione notturna grazie a due illuminatori a infrarossi e comunicazione bidirezionale.

Il salvataggio dei video può avvenire attraverso il servizio cloud di D-Link oppure si può optare per l’archiviazione locale tramite una scheda micro SD. Questa è una caratteristica che abbiamo apprezzato molto in quanto non rende obbligatorio un abbonamento mensile.

La D-Link DCS-8325LH supporta anche funzionalità più avanzate e professionali, come ad esempio ONVIF Profile S per una maggiore flessibilità durante l’integrazione con videoregistratori di rete (NVR), sistemi di gestione video (VMS) oppure NAS (Terranaster e Synology supportano nativamente la registrazione ONVIF).

In termini di connettività, supporta il più recente protocollo Wi-Fi WPA3 mentre un chip Bluetooth è usato per la configurazione iniziale.

Qualità video e funzioni IA

Nel tempo abbiamo provato alcune soluzioni per la videosorveglianza wireless consumer e dobbiamo dire che la soluzione di D-Link è alla pari con i migliori modelli.

Grazie al sensore Full HD e a due illuminatori a infrarossi, la visione in diretta, così come quella della registrazione, appare sempre nitida e senza troppe distorsioni provocate dall’ottica ultra grandangolare.

Particolarmente interessante la visione notturna che permette di avere una visione molto buona e illuminata anche in grandi stanze.

Se la qualità video è ottima, quella audio non è certamente da meno. La videocamera è dotata di un microfono ad alta portata in grado di catturare chiaramente l’audio di ciò che avviene in una stanza.

Allo stesso modo, è presente uno speaker che permette una comunicazione bidirezionale con chi è inquadrato. In questo caso dobbiamo dire che il volume dello speaker non è configurabile e comunque, in stanze ampie e abitate, non sempre si riesce a percepirlo in quanto non troppo elevato.

All’ottima qualità video si abbina un sistema IA di rilevamento dinamico in grado di notificare l’utente in base a determinati parametri. Ad esempio, è possibile impostare l’invio di notifiche solamente se qualcosa (o qualcuno) varca una certa porzione (o anche fino a 4 porzioni distinte) dell’area inquadrata.

Questa può tornare particolarmente utile nel caso la si posiziona in un punto in cui vi è un gran via vai di auto che inevitabilmente provocherebbero una marea di notifiche inutili (ad esempio sotto un portico o dietro una porta di ingresso dotata di vetri).

Registrazione su micro SD, su NAS e su cloud

Una delle caratteristiche migliori di questa videocamera di sorveglianza è la possibilità di salvare le registrazioni in locale su una scheda micro SD (non fornita in confezione). Ciò consente di usarla senza necessariamente abbonarsi al servizio cloud offerto dall’azienda.

C’è da dire però che D-Link offre l’utilizzo gratuito di 12 mesi di servizio cloud nella sua forma base che include:

Registrazione in HD

Fino a 50 clips al giorno

Durata della registrazione giornaliera (ogni giorno viene cancellato quello precedente)

Limite massimo di 3 videocamere

Considerando che si tratta di un servizio offerto gratuitamente per il primo anno, dobbiamo dire che non è male. L’azienda offre anche la prova di 14 giorni del servizio premium che comprende le stesse funzioni descritte prima ma in numero maggiore.

A nostro avviso tuttavia la soluzione migliore sarebbe quella di dotarsi di un sistema NAS e sfruttare la compatibilità ONVIF per registrare 24/7 e non dover pagare alcun abbonamento al cloud. A questo proposito, vi invitiamo a visionare la nostra guida approfondita su come creare un sistema di videosorveglianza con i NAS Synology.

D-Link DCS-8325LH e la compatibilità smart home

Seppur la videocamera D-Link DCS-8325LH sia perfettamente utilizzabile anche in maniera indipendente, è con l’integrazione alle varie piattaforme di smart home che acquisisce quel qualcosa in più.

Oltre ai più comuni Amazon Alexa e Google Assistant che ampliano le integrazioni anche ai rispettivi ecosistemi (chiedere all’assistente di mostrare la diretta su Fire TV e Android TV), D-Link ha fatto un ottimo lavoro nello sviluppare un sistema di integrazione IFTTT per concatenare diverse azioni nel caso venga rilevata una persona nell’inquadratura.

Purtroppo non abbiamo trovato alcuna integrazione ufficiale con Home Assistant, la piattaforma open source per la smart home più popolare. Ci è sembrato una mancanza strana dal momento che l’azienda supporta ufficialmente le prese elettriche smart su Home Assistant.

Conclusioni

La videocamera D-Link DCS-8325LH ha tutte le carte in regola per essere fra le migliori sul mercato. Dalla qualità video e audio all’integrazione con varie piattaforme di smart home, passando per le funzioni IA di riconoscimento e arrivando allo slot MicroSD e al supporto ONVIF per le registrazioni in locale, è sicuramente fra le più complete sul mercato.

E nonostante è risaputo che la qualità si paga, nel caso della D-Link DCS-8325LH stiamo parlando di un prezzo di vendita di 79,99 euro che, seppur non il più basso sul mercato, la rende accessibile a molti.