Google Stadia, Ubisoft inizia il trasferimento gratuito dei giochi

Google Stadia verrà chiuso il 18 gennaio e, prima di tale data, Ubisoft ha annunciato che avrebbe trasferito tutte le copie dei giochi acquistati dagli utenti sulla piattaforma di streaming verso la propria Ubisoft Connect. Ebbene, il processo di trasferimento gratuito da Google Stadia e Ubisoft Connect è iniziato.

Ubisoft sta distribuendo nuove licenze per i giochi che i giocatori hanno acquistato su Google Stadia che funzionano su PC Windows. Il trasferimento non avviene tramite codici ma piuttosto automaticamente tramite Ubisoft Connect. Da quello che possiamo dire, Ubisoft ha avviato questo processo venerdì 16 dicembre e ora lo sta ampliando su una base più grande.

Non siamo del tutto consapevoli di ciò che fa scattare esattamente questo trasferimento, ma sembra che i tuoi account Ubisoft e Google Stadia siano collegati tra loro. Puoi collegare i tuoi account Ubisoft e Stadia tramite le impostazioni del tuo account Ubisoft.

Per quanto ne sappiamo, non c’è modo di verificare se i titoli hanno avuto origine da Stadia o meno, se questo trasferimento è avvenuto anche sul tuo account o se ci sono altri giochi da trasferire. Non ci sono notifiche da parte di Ubisoft in merito.

Per coloro che vedono il trasferimento dei giochi, vale la pena notare che i file di salvataggio arrivano solo se il gioco ha una progressione incrociata tramite Ubisoft Connect. Questo vale per giochi come Immortals, titoli di Assassin’s Creed e altro ancora. I giochi sono giocabili solo su PC per ora (mediante Connect ma in futuro probabilmente anche tramite Steam), ma altri servizi cloud, come GeForce Now e Shadow, dovrebbero essere in grado di accedervi. Amazon Luna ora consente anche ai giocatori di sincronizzare le loro librerie Ubisoft sulla piattaforma purché dispongano di un abbonamento Prime.

VIA