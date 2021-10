Nvidia GeForce NOW lancia il piano RTX 3080 con gaming in 4K e HDR

Nvidia GeForce NOW è probabilmente il servizio di cloud gaming meno pubblicizzato nel mainstream ma più apprezzato negli ambienti gaming. Disponibile su PC, macOS e anche Android, permette di accedere alla propria libreria di Steam, Epic Games e altri store e giocare ai titoli anche senza avere un hardware super potente.

Fino a ora Nvidia GeForce NOW è stato disponibile in maniera gratuita con forti limitazioni (1080p, lunghe code per accedere e limite di 60 minuti a sessione) e nella versione Foundry da 9,99 euro al mese che ne rimuove le limitazioni. Adesso però il servizio è accessibile attraverso il piano RTX 3080 da 99,99 euro per 6 mesi che, come suggerisce il nome, permette di accedere alla GPU top di gamma per avere un’esperienza gaming fino al 4K in HDR.

Il nuovo abbonamento a RTX 3080 è supportato da GeForce NOW SuperPOD, descritto come una “piattaforma di gioco di nuova generazione“, che è essenzialmente un gruppo di RTX 3080 ottimizzate che offriranno supporto 1440p a 120FPS su PC, Mac e Android (più 4K con supporto HDR esclusivamente su Shield TV).

Quelli che si abbonano 99,99 euro per sei mesi giocheranno sempre attraverso il SuperPOD ma, poiché i server sono una risorsa limitata, la disponibilità sarà inizialmente limitata, motivo per cui Nvidia ha aperto i pre-ordini. Ciò permetterà a Nvidia di giudicare correttamente quanti server devono essere attivati ​​per il nuovo livello.

Idealmente, il passaggio al supporto a 120FPS significa che dovrebbe esserci molta meno latenza durante lo streaming, con numeri che suggeriscono fino a 60 ms, cosa del tutto paragonabile alle console. Anche se questo deve ancora essere dimostrato, la tecnologia sembra promettente.

Fortunatamente il lancio dell’abbonamento Nvidia GeForce NOW col piano RTX 3080 non sostituirà nessuno dei vecchi livelli, quindi se siete soddisfatti degli stream attuali, non è necessario passare al nuovo livello 3080.

Ad ogni modo, se desiderate preordinare un abbonamento GeForce NOW RTX 3080, vi basterà cliccare su questo link.