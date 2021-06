Nvidia Shield TV si aggiorna sostituendo Android TV con la UI di Google TV

Settimane molto movimentate per gli sviluppatori che si occupano di mantenere aggiornate le varie versioni della Nvidia Shield TV (compresa la prima versione del 2015). Dopo aver rilasciato l’aggiornamento alla SHIELD Experience 8.3.2 ed aver reso disponibile l’app di Apple TV, un nuovo aggiornamento è in fase di rilascio per quello che è considerato ormai da 6 anni il “miglior set-top-box”. In particolare, quest’aggiornamento sostituisce la UI di Android TV con quella di Google TV.

Dal punto di vista funzionale, non cambia molto. La principale differenza a cui Nvidia punta è la nuova scheda “Scopri”, la quale presenta i contenuti di tutte le app a cui si è abbonati in base alle preferenze di visione.

Paradossalmente tale scheda non è effettivamente presente su Google TV ma è inserita nella schermata principale. Inoltre, non sappiamo il perché ma la scheda “Scopri” è disponibile in tutti i mercati tranne che in Italia e in Spagna.

Considerando che Android TV e Google TV godono di una libertà decisamente minore rispetto ad Android per smartphone sul fronte della UI e delle funzionalità, a nostro avviso si tratta di un qualcosa che ha deciso Google e non Nvidia.

Ad ogni modo, l’aggiornamento è disponibile per gli utenti “con località impostata su Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia, Germania o Australia” a partire da oggi e sarà completato in tutti gli altri mercato entro la fine della prossima settimana.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che tutte le generazioni di Nvidia Shield TV sono simili nell’hardware, con il SoC principale che è stato leggermente aggiornato solo nei modelli lanciati nel 2019. Ciò significa che, tranne che per l’upscaling basato sull’intelligenza artificiale, non c’è alcuna differenza.

