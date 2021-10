La lista dei migliori smartphone Android con connettività 5G

Con il passare degli anni la connessione 5G si è sempre più diffusa, non solo in Italia ma in tutto il globo. Proprio per questo, sempre più persone sono intenzionate a cambiare il proprio smartphone al fine di acquistarne uno capace di sfruttare questa connessione, e quindi più veloce e performante. È risaputo, infatti, che non tutti gli smartphone riescono a garantire la connessione a internet di quinta generazione. In questi casi non ci sono possibili soluzioni di “compromesso”, l’unica opzione è quella di sostituire il proprio modello ed optare per uno smartphone di ultima generazione.

Smartphone 5G Top di Gamma

Ovviamente scegliere uno smartphone non è sempre una scelta semplice, nel mercato, infatti, esistono davvero tantissimi modelli, ognuno con le proprie caratteristiche e peculiarità. Ad ogni modo, il primo aspetto da prendere in considerazione è il prezzo che si ha intenzione di spendere. Se superare i mille euro non è un problema, allora è possibile sicuramente optare per i modelli “top di gamma” che da qualche tempo stanno conquistando la scena, come:

Galaxy Z Flip 5G: Lo smartphone pieghevole di casa Samsung è realizzato con un processore potenziato in grado di supportare la rete 5G. Con questa connessione, è possibile scaricare o guardare in streaming film e serie tv in HD in maniera ultra veloce.



Oneplus 9 Pro: Anche il top di gamma dell’azienda cinese, noto principalmente per la sua fotocamera in collaborazione con Hasselblad, è dotato di connessione 5G, con processore Qualcomm® Snapdragon™ 888.

È bene precisare un aspetto, questo non significa che acquistato lo smartphone si ha la possibilità di navigare automaticamente con il 5G, occorre, infatti, prima sottoscrivere un’ offerta di telefonia mobile la quale offre questo servizio, e solo dopo sarà possibile navigare ad alta velocità con il proprio dispositivo.

Smartphone 5G economici

Viceversa, se non si ha intenzione di spendere somme impegnative, questo non significa che occorre necessariamente rinunciare alla connessione 5G. È possibile, infatti, sempre puntare sugli smartphone meno costosi ma comunque capaci di navigare online ad alte prestazioni:

Realme 8 5G: si tratta di uno smartphone dal costo di poche centinaia di euro, che nonostante il prezzo, riesce a garantire una connessione ultra veloce. Esso, infatti, supporta la tecnologia 5G Dual-SIM Dual-Standby, compatibile con le principali bande.

Motorola Moto G 5G Plus:

questo dispositivo è realizzato per supportare sia la rete 4G che la 5G, e sfrutta la banda larga con bassa latenza. Pertanto, è molto reattivo sia per navigare sul web sia per guardare i video , grazie al processore Qualcomm® Snapdragon™ 765 ottimizzato per 5G.

Poco F2 Pro: è un device di fascia media studiato principalmente per chi ama il gaming. Oltre alla connessione 5G, infatti, ha un sistema di raffreddamento veloce, una batteria a lunga durata, fluidità e display che consente di vedere video in alta definizione.

Non vi resta quindi che scegliere il modello di smartphone più adatto alle vostre necessità, attivare un’adeguata offerta internet mobile che supporti il 5G, e cominciare a navigare con la connessione dalle più elevate prestazioni.