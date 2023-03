Messenger torna disponibile all’interno dell’app Facebook

È passato così tanto tempo da quando Meta ha escluso Messenger dall’app mobile di Facebook che Windows Phone era ancora un sistema operativo supportato in pieno da Microsoft. Quasi nove anni dopo, Meta è pronta a riunirli.

“Stiamo testando la possibilità per le persone di accedere alla propria casella di posta di Messenger all’interno dell’app di Facebook e ci vedrete espandere presto questo test“, ha scritto il capo di Facebook Tom Alison. “In definitiva, vogliamo che sia facile e conveniente per le persone connettersi e condividere, sia nell’app Messenger che direttamente all’interno di Facebook“.

Quando Meta ha rimosso Messenger dall’app di Facebook nel 2014, ha affermato che “il nostro obiettivo è concentrare gli sforzi di sviluppo per rendere Messenger la migliore esperienza di messaggistica mobile possibile ed evitare la confusione di avere esperienze di messaggistica mobile di Facebook separate“.

Non è chiaro se Meta abbia in programma di riportare la messaggistica alla versione del browser mobile di Facebook. Ha iniziato a spingere gli utenti del Web mobile verso l’app Messenger nel 2016.

In ogni caso, avere un’app in meno con cui destreggiarsi sul telefono probabilmente non è una brutta cosa. Potresti essere in grado di inviare messaggi agli utenti di Instagram anche dall’app di Facebook.

Meta ha fatto l’annuncio in un post sul blog incorniciato in modo bizzarro sulle aree di interesse di Facebook per il 2023. Il post cerca di assicurare alle persone che “Facebook non è né morto né morente“, poiché ora ha più di 2 miliardi di utenti (proprio come WhatsApp).

Nel tentativo di diventare più competitivo con TikTok, Meta sta tentando di spostare Facebook da un’app in cui tieni il passo con amici e familiari a una piattaforma più di intrattenimento e scoperta. Sta cercando di “rendere Facebook il posto migliore per la scoperta e la condivisione sociale“, come ha affermato Alison nel post del blog.

Uno dei motivi principali per cui Meta sta riportando la messaggistica sull’app di Facebook è quello di “rendere più facile per le persone condividere ciò che scoprono su Facebook tramite messaggistica, quando, dove e come si adatta alle loro esigenze, senza dover passare a un’altra app“. Alison ha scritto.

TikTok consente agli utenti di condividere video in cui si imbattono con i propri amici tramite la messaggistica diretta integrata. Quindi, da un lato Meta sta invertendo la rotta e tornando a un vecchio modo di fare le cose, ma dall’altro sta, ancora una volta, imitando un concorrente.

