Telegram 9.5 migliora drasticamente le prestazioni sugli smartphone più datati

Telegram è noto per la sua interfaccia fluida e setosa, che offre prestazioni straordinarie che lo elevano al di sopra dell’esperienza di alcune delle migliori app di messaggistica in circolazione. Sebbene questa esperienza sia ottimizzata dall’azienda, essendo testata su 200 dispositivi Android, a volte è utile poter ricomporre le cose per aumentare ulteriormente le prestazioni o, meglio ancora, migliorare la durata della batteria.

Nel suo ultimo aggiornamento (versione 9.5), è esattamente quello che ha fatto Telegram, offrendo agli utenti un nuovo modo di cambiare l’aspetto dell’app, con la possibilità di ottimizzare le prestazioni per i telefoni di fascia medio-bassa e anche per i dispositivi Android meno recenti.

La nuova modalità di risparmio energetico può persino ottimizzare l’esperienza, offrendo un’esperienza complessivamente migliore per i suoi utenti. Con la nuova modalità, gli utenti possono impostare l’attivazione della modalità di risparmio energetico quando raggiunge una determinata soglia o semplicemente tenerla sempre attiva.

La nuova modalità avrà controlli granulari per video, animazioni gif, animazioni di adesivi, effetti di chat e altro ancora. Per la maggior parte, sarai in grado di configurare le cose nel modo che preferisci, massimizzando al contempo la durata della batteria e le prestazioni del tuo telefono.

Un altro utile miglioramento in Telegram 9.5 è il lettore multimediale che ottiene capacità di regolazione granulare della velocità di riproduzione. Pertanto, puoi impostare qualsiasi velocità di riproduzione compresa tra 0,2x e 2,5x per video, note vocali, messaggi video e altri contenuti multimediali. Finora era possibile selezionare solo una delle velocità di riproduzione predefinite.

Per garantire che i tuoi amici non possano dare una scusa per aver visto il tuo messaggio in ritardo, Telegram mostrerà conferme di lettura dettagliate, inclusa l’ora in cui ciascuna persona ha visualizzato il messaggio in piccoli gruppi di massimo 100 persone. Tali conferme di lettura non sono disponibili in gruppi più grandi, dove sei limitato a vedere chi ha letto i messaggi.

Se sei un utente Premium, questo aggiornamento introduce 10 nuovi pacchetti di emoji personalizzati con cui inviare spam ai tuoi amici. La società ha anche notato nel suo annuncio che Telegram v9.5 dovrebbe essere più stabile e privo di bug rispetto a prima, poiché il team ha risolto oltre 400 problemi noti in questa versione.