Apple Music Classical ufficiale: la più grande libreria di musica classica disponibile in hi-res su iOS e Android

Apple sta rilasciando una nuova app Music standalone per gli appassionati di musica classica. Apple Music Classical verrà rilasciato prima sull’App Store iOS, ma fortunatamente per gli utenti di dispositivi Android, l’app standalone verrà rilasciata anche sul Google Play Store.

Come suggerisce il nome, Apple Music Classical riguarda lo streaming di musica classica con la massima qualità audio possibile. Apple afferma che l’app consentirà agli utenti di trovare “qualsiasi registrazione nel più grande catalogo di musica classica del mondo” e ha confermato che l’app supporta l’audio spaziale immersivo.

Introducing Apple Music Classical, the new app designed specifically for classical music. Pre-order today on the @AppStore. https://t.co/lwnF4Dx4ua pic.twitter.com/F8uMKMVm2i — Apple Music Classical (@AppleClassical) March 9, 2023

“Apple Music Classical rende facile e veloce trovare qualsiasi registrazione nel più grande catalogo di musica classica del mondo con una ricerca completamente ottimizzata, e gli ascoltatori possono godere della massima qualità audio disponibile e sperimentare molti classici preferiti in un modo completamente nuovo con un audio spaziale coinvolgente”, ha scritto Apple in un comunicato stampa.

Apple Music Classical trasmetterà in streaming fino a 192 kHz/24 bit loseless e Apple afferma che includerà “migliaia” di registrazioni audio spaziali. Come Primephonic, offrirà metadati classici completi e accurati – una sfida per i servizi che raggruppano tutti i generi musicali in un’unica destinazione – e sarai in grado di cercare “per compositore, opera, direttore o persino numero di catalogo e trovare registrazioni specifiche immediatamente.”

Non è necessario un abbonamento separato per Apple Music Classical

Oltre a una vasta raccolta e audio di alta qualità, un’altra cosa grandiosa del nuovo servizio è che non richiede un abbonamento extra. O più specificamente, Apple Music Classical è un’app autonoma, ma l’accesso si ottiene tramite un abbonamento all’app Apple Music standard e non necessita di un proprio abbonamento separato o costi extra.

La nuova app Classical sarà disponibile tramite il Play Store e gli abbonati al servizio Music esistente avranno accesso alla versione Classical una volta che sarà disponibile. Per quanto riguarda quando ciò accadrà, Apple intende rilasciare il servizio sull’App Store iOS il 28 marzo, ma sfortunatamente non ha rivelato una data di rilascio esatta per il sistema operativo Android. Tuttavia, la società afferma che l’app per Android dovrebbe essere “in arrivo”.

via