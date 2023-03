Spotify rifà il look alla home screen facendola assomigliare a un misto di TikTok, Instagram e YouTube

Spotify ha annunciato una schermata iniziale ridisegnata che mira ad aiutare gli utenti a scoprire nuovi contenuti, inclusi podcast video e altre forme di audio. L’aggiornamento presenta un feed più ricco di immagini e a scorrimento verticale, che ricorda il layout delle piattaforme di social media come Instagram e TikTok.

La riprogettazione arriva mentre Spotify cerca di posizionarsi come qualcosa di più di una semplice app musicale, con il CEO Daniel Ek che spera di attirare oltre 50 milioni di “creatori audio” sulla piattaforma.

Spotify ha investito molto in podcast, audiolibri e audio dal vivo negli ultimi anni e la riprogettazione riflette le più ampie ambizioni dell’azienda.

L’aggiornamento della schermata iniziale mostrerà podcast video in riproduzione automatica e foto di grandi dimensioni, fornendo ulteriori informazioni su playlist e podcast. La sezione superiore dell’app conterrà ancora le copertine degli album e delle playlist, ma gli utenti possono ora toccare “Musica” o “Podcast e programmi” per accedere a un feed a scorrimento verticale che ricorda Instagram Stories, TikTok o YouTube Shorts.

La nuova funzionalità consente agli utenti di visualizzare rapidamente l’anteprima di brani e playlist senza immergersi completamente, con ogni elemento che viene riprodotto automaticamente per fornire un’idea di cosa sia. La riprogettazione sottolinea anche l’opportunità di coinvolgere gli utenti in cose nuove, offrendo loro maggiori opportunità di scoprire nuovi contenuti.

Il nuovo design di Spotify riflette il desiderio dell’azienda di essere la principale piattaforma audio e la nuova IA personalizzata è un altro esempio di questa ambizione. La funzione Smart Shuffle, che aggiunge temporaneamente tracce alle playlist esistenti, è progettata per migliorare l’idea della “playlist solo per te” su cui Spotify ha lavorato per anni. Inoltre, DJ, un’intelligenza artificiale che gira dischi e ospita programmi radiofonici personalizzati, è un altro passo nella ricerca di Spotify per diventare la piattaforma audio preferita.

La nuova estetica di Spotify mostra la determinazione dell’azienda a essere più di una semplice app musicale. L’aggiornamento mira a rendere l’app più navigabile e fornire maggiori opportunità agli utenti di scoprire nuovi contenuti, inclusi podcast video e altre forme di audio. Il design riflette le più ampie ambizioni e il desiderio dell’azienda di essere all’avanguardia nello streaming musicale, fornendo agli utenti funzionalità di intelligenza artificiale più personalizzate per migliorare la loro esperienza.

