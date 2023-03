Su Google TV arrivano i Quick Settings

Un rinnovamento della schermata iniziale di Google TV è stato annunciato alla fine di febbraio e ora è in fase di rilascio con i nuovi Quick Settings al seguito.

La schermata iniziale di Google TV ora inizia con la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a sinistra dello schermo. Agisce come un rapido cambio di account quando viene cliccato.

Quindi trova spazio la scheda Per te che incorpora ciò che è apparso in Film e spettacoli. Questa è seguita da Live, App e Libreria. Ricerca (che ora manca del marchio dell’Assistente) e Impostazioni, oltre al logo di Google TV, appaiono nell’angolo destro. Mentre il microfono e l’ingranaggio delle impostazioni sono alloggiati e appaiono come pulsanti arrotondati, in realtà sono schede su cui puoi semplicemente scorrere senza dover fare clic.

Google TV basato su Android 12 aggiorna la schermata iniziale del ridimensionamento del testo In particolare, Impostazioni presenta un pannello ridisegnato con il giorno, la data e l’ora in alto a sinistra. Ottieni anche collegamenti all’app per le preferenze complete e al selettore di account.

I nuovi Quick Settings di Google TV

Questo – su un Chromecast – è seguito da una griglia 2 × 2 di riquadri Impostazioni rapide per Screensaver, Wi-Fi, Accessibilità e Bluetooth. Ricorda molto i Quick Settings dei telefoni Pixel e offre un’interessante dimostrazione di coerenza multipiattaforma, soprattutto se Google dovesse mai implementare la riprogettazione di Nest Hub.

In precedenza, avevi solo un selettore di account, un riquadro Impostazioni e un collegamento per avviare lo screensaver che mostrava l’ora.

Facendo clic su un riquadro Quick Settings si apre la pagina delle preferenze completa. Infine, “Suggerimento del giorno” o notifiche completano questo feed.

Google ha annunciato questa riprogettazione della schermata iniziale la scorsa settimana, ma non ha dettagliato l’intera portata di questa modifica delle Impostazioni rapide. “Tutti i nuovi aggiornamenti di rilevamento e navigazione saranno disponibili su Chromecast con Google TV e altri dispositivi Google TV tra cui Hisense, Philips, Sony e TCL.”

via