Non solo Stadia: Google ha chiuso anche Immersive Stream for Games, il servizio B2B di cloud gaming

Sembra che quando Google ha chiuso Stadia per i consumatori, anche Google Cloud ha formalmente interrotto la sua offerta B2B, denominata “Immersive Stream for Games”.

Nel 2021, Google ha fatto una brusca svolta con Stadia, chiudendo la divisione Stadia Games and Entertainment responsabile dello sviluppo di giochi di prima e seconda parte per la piattaforma. Con ciò, la piattaforma si è decisamente allontanata dal concentrarsi su titoli esclusivi.

Google si è focalizzata più su Immersive Stream for Games e meno su Stadia

Invece, all’epoca, l’azienda ha sottolineato una nuova attenzione nel rendere la tecnologia di Stadia disponibile ad altre società attraverso “partnership commerciali”. Questa nuova enfasi ha preso forma nell’ottobre 2021 quando AT&T ha reso Batman: Arkham Asylum disponibile per i suoi clienti 5G da giocare gratuitamente, utilizzando la tecnologia Stadia.

Nel marzo successivo, questo servizio ha debuttato formalmente come Immersive Stream for Games, un nuovo prodotto di Google Cloud che ha consentito lo streaming di videogiochi attraverso il cloud al di fuori dei confini di un’app con marchio Google.

Immersive Stream for Games è stato poco utilizzato dalle aziende, almeno in contesti pubblici, con l’unico altro esempio di una demo in streaming di Resident Evil Village fornita da Capcom.

Tuttavia, Google sembrava riporre tutte le sue speranze per la tecnologia di cloud streaming di Stadia sul retro di Immersive Stream for Games. Prima del debutto ufficiale del servizio, è stato riferito che Stadia veniva “deprioritizzata” a favore di Immersive Stream, con Google che proponeva il servizio a artisti del calibro di Bungie e Capcom.

Dopo il lancio, Google ha cercato di inquadrare la situazione come se Stadia fosse semplicemente il primo client di Immersive Stream, piuttosto che il rapporto opposto. Indipendentemente dalla relazione, il successo di Immersive Stream for Games aveva il potenziale per rappresentare una buona notizia per i fan di Stadia. I clienti aziendali avrebbero contribuito a pagare i costi per mantenere in esecuzione i server Stadia consumer e qualsiasi gioco che potesse essere eseguito su Immersive Stream dovrebbe essere eseguito anche su Stadia vero e proprio, contribuendo potenzialmente ad espandere la libreria del servizio.

Alla fine questo non ha funzionato poiché, nel settembre 2022, Google ha annunciato formalmente che Stadia sarebbe stato chiuso pochi mesi dopo.

Cos’è successo a Immersive Stream for Games

Ma sulla scia di ciò, una questione che non è mai stata del tutto risolta è stata la questione di Immersive Stream for Games. Quando è arrivata la chiusura di Stadia, né AT&T né Capcom offrivano giochi tramite il servizio di Google.

Grazie ai nuovi rapporti di Stephen Totilo di Axios, ora sappiamo esattamente cosa ne è stato di Immersive Stream for Games. In una citazione di Jack Buser di Google, ex direttore dei giochi di Stadia, è stato rivelato che Immersive Stream for Games era strettamente legato a Stadia. Quindi, quando il lato consumer di Stadia è stato chiuso, anche il lato business dei servizi di cloud streaming di Google è stato interrotto.

“Non offriamo quell’opzione di streaming, perché era legata a Stadia stessa. Quindi, sfortunatamente, quando abbiamo deciso di non andare avanti con Stadia, anche quel tipo di offerta [business-to-business] non poteva più essere offerta.” – Jack Buser, direttore delle soluzioni per l’industria dei giochi, Google Cloud.

via