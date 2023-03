Samsung Galaxy Glassess, nuovi dettagli sul visore XR

Samsung ha fornito un’anteprima di un imminente visore per realtà mista che si sta sviluppando in collaborazione con Google e Qualcomm. Secondo un insider, sono emersi ulteriori dettagli sulle funzionalità dei nuovi Samsung Galaxy Glassess. Samsung ha annunciato che sta lavorando su un visore Extended Reality (XR), in collaborazione con Google e Qualcomm.

L’industria tecnologica è costantemente piena di voci e speculazioni sulle prossime versioni di prodotti di importanti attori come Apple e Samsung. Negli ultimi tempi, ci sono state segnalazioni di entrambe le società che lavorano a progetti legati alla realtà virtuale e aumentata. Mentre i consumatori attendono con impazienza aggiornamenti su questi prodotti, resta da vedere quando le aziende sveleranno il loro lavoro in questi campi. Ma prima di svelare i prodotti è necessario sviluppare la tecnologia e registrare i marchi commerciali.

Samsung Galaxy Glassess saranno un visore VR con passthrought per la XR

All’ultimo evento Unpacked, la società ha fornito brevi dettagli sul prodotto in arrivo, che dovrebbe portare il numero di modello SM-I120. Il visore XR è stato progettato per offrire un’esperienza coinvolgente agli utenti e dovrebbe differire dai progetti Google Glass e Microsoft Hololens. È più probabile che il dispositivo funzioni in modo simile a Meta Quest Pro e Apple RealityOne rispetto a qualsiasi altro concorrente.

Secondo le fonti, il visore XR non proietterà immagini su un pezzo di vetro trasparente ma sarà un visore per realtà virtuale (VR) completamente chiuso con display e telecamere esterne fornite di passthrought. Il dispositivo avrà la capacità di renderizzare gli oggetti della realtà aumentata nella rappresentazione video del mondo reale portata sugli schermi.

Samsung Galaxy Glassess saranno un dispositivo VR autonomo con funzionalità AR alimentate dal passthrough video. A differenza del Gear VR, che si basava su uno smartphone e utilizzava lo schermo del dispositivo mobile per eseguire il rendering delle immagini dietro le lenti del visore, il visore XR funzionerà indipendentemente dagli altri dispositivi.

Samsung non ha ancora annunciato una data di rilascio ufficiale per il dispositivo XR. Tuttavia, la società ha anticipato il dispositivo all’evento Unpacked di febbraio e dovrebbe rivelare ulteriori informazioni sul suo lancio nel prossimo evento di agosto-settembre, insieme a Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5.

Non è chiaro se i Samsung Galaxy Glasses saranno compatibili con la piattaforma di Meta o se arriveranno sugli scaffali come concorrente di Quest Pro. In entrambi i casi, Samsung deve sviluppare le sue app VR e AR per garantire che l’ecosistema di app di realtà mista sia pronto a supportare il lancio del visore XR.

Meta sembra già avere un notevole vantaggio iniziale e sarà interessante vedere come Samsung affronterà questa sfida.

via