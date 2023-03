Su Android TV e Google TV iniziano ad apparire anche pubblicità di auto

A meno che non utilizziate una soluzione come Pi-hole per bloccarle, le pubblicità su Android TV e Google TV sono sempre state fastidiose ma comunque moderatamente docili rispetto ad altre piattaforme di smart TV, poiché mostravano esclusivamente annunci pubblicitari di programmi TV e film. Ma lentamente, gli annunci di Android TV e Google TV hanno iniziato a mostrare prodotti fisici, inclusa un’auto Audi.

Google ha lanciato per la prima volta gli annunci per Android TV nel 2020, pochi mesi prima del debutto di Google TV, che era più concentrato sulla sua attenzione ai consigli e ai contenuti generali. Negli anni, Google ha sperimentato lentamente come possono apparire questi frammenti di pubblicità sponsorizzata, ma per un po’ è stato bloccato sui contenuti che potresti trasmettere in streaming sul tuo dispositivo.

Prima i contenuti in streaming, poi i film in arrivo e infine i prodotti fisici

Ciò ha iniziato a cambiare nel 2021, quando Google e Marvel hanno spinto gli annunci per Shang-Chi su Android TV prima ancora che il film arrivasse nei cinema.

All’inizio di quest’anno, abbiamo visto i primi annunci su Google TV per prodotti fisici, con un annuncio in India per un negozio al dettaglio che vende prodotti Apple.

Ora, Google sta facendo un salto di qualità. Un utente Reddit (presumibilmente in Germania) ha notato un annuncio per un’auto elettrica Audi. L’annuncio riporta il badge “pubblicità” e lo slogan (tradotto) “Il futuro sta già aspettando“. L’annuncio è stato visto su una Nvidia Shield TV che utilizza ancora l’esperienza “Discover” di Android TV anziché Google TV.

Questa crescente tendenza a mostrare annunci per prodotti fisici è certamente un peccato da vedere, ma sembra ancora che Google stia solo testando le acque. Dobbiamo ancora vedere questo tipo di pubblicità apparire ampiamente. Ma sembra inevitabile che Google continui ad andare avanti con queste espansioni, soprattutto con la crescita della piattaforma.

Ancora una volta, vi consigliamo vivamente di utilizzare Pi-hole per bloccare le pubblicità a livello di LAN su tutti i dispositivi connessi.

