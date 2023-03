Google Pixel 7a protagonista di un hands-on fotografico leaked

Anche se probabilmente mancano ancora alcuni mesi, le fughe di notizie stanno rivelando nuovi dettagli sull’imminente Google Pixel 7a. Questa settimana, un dettaglio sulle specifiche del Pixel 7a ha confermato un aggiornamento della RAM, nonché una delle principali modifiche al design.

Una “ventata d’aria fresca” con il Pixel 7a

Dopo l’eccellente Pixel 6a dello scorso anno, Google Pixel 7a dovrebbe essere un bel miglioramento rispetto agli ultimi smartphone di fascia media dell’azienda. Come riportato per la prima volta, il dispositivo userà il Tensor G2 presente nei Pixel 7 e Pixel 7 Pro, adotterà la ricarica wireless a 5 W e offrirà un significativo aggiornamento della fotocamera con una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera con teleobiettivo da 12 MP e una fotocamera ultrawide da 12 MP.

Finora abbiamo visto il design del Pixel 7a un paio di volte, ma non con dettagli particolarmente buoni. Una nuova fuga pratica per gentile concessione di Zing News mostra l’hardware di Google Pixel 7a in un hands-on fotografico dettagliato, dandoci uno sguardo ravvicinato a ciò che è in serbo.

Google Pixel 7a nelle prime foto dal vivo

Il retro del telefono ha una forte somiglianza con il Pixel 7 standard, il che non sorprende davvero. La differenza principale è che il telefono di quest’anno ha la stessa barra della fotocamera aggiornata del Pixel 7, invece del modulo fotocamera completamente in vetro del Pixel 6a.

La parte anteriore del telefono ha anche le stesse cornici più spesse viste sul telefono dell’anno scorso, apparentemente invariate anno dopo anno. Oltre a ciò, si nota anche che il dispositivo ha un singolo slot SIM, USB-C per la ricarica e un po’ di impermeabilizzazione attorno al vassoio della SIM.

Apparentemente il telefono protagonista della fuga di notizie non è in grado di accendersi completamente, ma l’accesso al fastboot rivela 128 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM a bordo di questo modello di Google Pixel 7a. È superiore ai 6 GB di RAM presenti sul Pixel 6a dell’anno scorso e corrisponde al Pixel 7. Google di solito offre solo un’opzione di archiviazione sui suoi dispositivi della serie A.

Apparentemente, prima che il dispositivo venisse bloccato da Google, il proprietario originale è stato in grado di confermare un display a 90Hz.

Il rapporto menziona anche che le due fotocamere posteriori sono da 12 MP, ma non si fa menzione di ciò che è stato confermato tramite il software.

Quando verrà presentato?

Google ha rilasciato Pixel 6a il 28 luglio 2022, ma ha annunciato il dispositivo al Google I/O 2022 a maggio. È probabile che un programma simile possa essere in atto quest’anno, ma nulla è ancora scolpito nella pietra. Google I/O 2023 si terrà il 10 maggio.

