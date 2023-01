Le pubblicità su Google TV si allargano ai prodotti fisici

Piaccia o no, i dispositivi Google TV come il nuovo Chromecast dedicano gran parte della schermata principale alla promozione di nuovi contenuti con foto grandi e accattivanti di programmi e film che potresti voler guardare. Ma oltre a indicarci gli ultimi spettacoli sui servizi a cui siamo già abbonati, Google ha anche utilizzato questo spazio per annunci diretti e si è spinto fino al punto di presentare film cinematografici che non erano ancora disponibili per lo streaming. Ora le pubblicità hanno in qualche modo trovato un modo per iniziare a peggiorare ulteriormente.

Gli spettatori su Reddit hanno notato che Google inizia a mostrare annunci per prodotti fisici nella scheda For You. Uno segnalato da un utente di Chromecast in India presenta una promozione per iPhone da parte di un rivenditore Apple. Un altro utente in Canada ha ricevuto un annuncio di Tim Hortons sul proprio Chromecast, mentre un terzo ha visto gli annunci di Chrysler sulla propria TV Sony.

Google TV ha iniziato a pubblicizzare prodotti fisici

Quel TV Sony presentava il marchio Google TV e aiuta a stabilire che questi nuovi annunci non sono limitati all’hardware di Google. Finora non abbiamo individuato alcun rapporto specifico di tali promozioni sui vecchi dispositivi Android TV, ma considerando come abbiamo visto la diffusione della nuova UI, non vorremmo superare Google per ottenere questi annunci sul maggior numero possibile di schermi.

Se nessuna di queste espansioni pubblicitarie ti suona bene, fatti coraggio ricordando che si tratta ancora di un Android super personalizzabile con cui abbiamo a che fare e che hai sempre la possibilità di installare un launcher alternativo sul tuo dispositivo, anche se richiede alcune impostazioni.

Ancora meglio, potete fermare l’arrivo di nuova pubblicità utilizzando Pi-Hole (qui la nostra guida approfondita).

Tutto sommato, il Chromecast con Google TV si colloca ancora tra i migliori dispositivi di streaming nel 2023, ma dopo questo ultimo sviluppo, alcuni utenti potrebbero ripensarci.

