Google accusata di monopolio nelle pubblicità online dal Dipartimento di Giustizia USA

Mentre aziende come Google hanno visto innumerevoli casi antitrust intentati contro di esse dall’UE, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti si è dimostrato molto più indulgente. Dopo anni di clemenza, tuttavia, quelle maree stanno finalmente cambiando. Ora, quasi due anni e mezzo dopo aver intentato una causa antitrust contro Google per il suo predominio nella ricerca, il DOJ sta portando un’altra causa antitrust contro Alphabet per abuso di posizione dominante e monopolio attraverso le sue piattaforme pubblicitarie online.

L’ultima causa è stata depositata martedì, come riportato dal New York Times. Diversi stati, tra cui California, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee e Virginia, si sono uniti al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti nella denuncia. La causa sostiene che Google abbia soffocato la concorrenza nello spazio pubblicitario con “una campagna sistematica per prendere il controllo dell’ampia gamma di strumenti high-tech utilizzati da editori, inserzionisti e broker, per facilitare la pubblicità digitale“.

Se alla fine i querelanti vinceranno la causa, Google potrebbe essere costretta a vendere parti, o addirittura tutte, delle sue attività pubblicitarie.

Da parte sua, Google ha pubblicato una risposta sul blog dell’azienda, affermando che la causa intentata dal Dipartimento di Giustizia sta “tentando di riscrivere la storia” prendendo di mira acquisizioni precedentemente approvate. Il post evidenzia anche diversi concorrenti di Google nello spazio pubblicitario, tra cui Microsoft e TikTok.

Google ha già tentato di sviare le accuse di monopolio del DOJ

Questo caso era in fermento da tempo. Nel luglio 2022, secondo quanto riferito, Google si è offerta di ristrutturare la propria attività pubblicitaria nel tentativo di pacificare gli investigatori del Dipartimento di Giustizia, che all’epoca erano concentrati su come Google partecipava alle proprie aste per la vendita di annunci, dandogli la possibilità di indirizzare gli affari a se stessa e lontano dai concorrenti.

L’offerta della società di Mountain View agli investigatori consisteva nel rendere l’attività pubblicitaria completamente separata dalla Ricerca Google, pur mantenendo la proprietà sotto l’ombrello di Alphabet.

Una causa pendente intentata dal DOJ degli Stati Uniti contro Google nell’ottobre 2020 ha tenuto una data di prova provvisoria per il 12 settembre 2023 da oltre due anni. Tale caso cercherà di determinare se la società abbia utilizzato il suo predominio nella ricerca online per ostacolare la concorrenza nel mercato con pratiche anticoncorrenziali come accordi sorprendenti per renderlo il provider di ricerca predefinito in browser, telefoni e altoparlanti intelligenti.

Il presunto monopolio di Google nell’occhio del ciclone in tutto il mondo

Nel frattempo, Alphabet deve affrontare un crescente controllo legale in tutto il mondo. Nel 2021, Google è stata multata di 177 milioni di dollari dal governo sudcoreano per aver costretto gli OEM a firmare contratti in cui si dichiarava che non avrebbero lanciato telefoni con versioni fork di Android.

Il Competition Committee of India ha inflitto a Google una multa di oltre 161 milioni di dollari per aver richiesto ai produttori di dispositivi di preinstallare determinate app Google quando hanno spedito i telefoni Android, una decisione che è stata confermata nel gennaio 2023.

Ad oggi, la sanzione più grande contro il gigante della ricerca è stata emessa dall’Unione Europea per la cifra record di 4,1 miliardi di euro sulle politiche Android che promuovono l’utilizzo di app e servizi Google, una decisione su cui Alphabet ha presentato ricorso negli ultimi due mesi.

Questa notizia arriva pochi giorni dopo che Google ha annunciato il licenziamento di oltre 12.000 lavoratori, una decisione che ha già avuto un impatto su progetti orientati al futuro come Fuchsia e Area 120. Google non è l’unica azienda tecnologica ad affrontare di recente una crisi della forza lavoro: solo a gennaio, Spotify ha tagliato ha sostenuto il suo personale di 600, Microsoft ha licenziato 10.000 dipendenti e Amazon ha tagliato 18.000 posti di lavoro.