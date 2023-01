Google News, nuovo look in satile Material You sui tablet

L’arrivo di Android 13 è una delle cose migliori accadute al sistema operativo da molto tempo. Aggiunge bellezza funzionale alle linee guida di progettazione di Material You che Google ha introdotto con il suo predecessore, Android 12. Queste linee guida si sono evolute dalla loro introduzione, lasciando alcune app Google di prima parte a recuperare il ritardo. L’ultimo a provare un nuovo look è Google News, con l’app che adesso sta aggiornando la visualizzazione del tablet con alcuni componenti di Material Design 3 (MD3).

Google News 5.71 introduce una serie di cambiamenti visivi che noterai quando utilizzi l’app su tablet Android, come condiviso nel gruppo Telegram di Google News. La modifica più evidente è la barra di navigazione verticale sul lato sinistro con pulsanti per sezioni come Titoli, Edicola, Seguito e Per te. Questo design è un allontanamento dalla barra di navigazione longitudinale nella parte inferiore, ancora visibile nell’app sui telefoni.

Altre differenze degne di nota includono un layout in stile scheda per il contenuto delle notizie con angoli arrotondati in alto, che separa la sezione scorrevole per gli articoli e le impostazioni dell’app dai componenti fissi dell’interfaccia utente, come la barra di navigazione e l’intestazione. Anche la barra di ricerca è passata da un rettangolo blando a uno con angoli arrotondati.

Questi cambiamenti non sono sorprendenti, perché abbiamo visto i primi accenni di Material You arrivare nell’app Google News a maggio dello scorso anno. Successivamente, Google ha aggiornato molte altre app proprietarie secondo le specifiche con le linee guida MD3, come Google TV.

Se sei un utente di tablet e desideri verificare tu stesso le modifiche, la versione 5.72 di Google News è disponibile su APKMirror, pronta per l’installazione.

