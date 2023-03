Samsung registra i marchi Galaxy Glasses e Galaxy Ring

Samsung si prepara ad espandere il proprio portafoglio di dispositivi wearable con visori AR/VR e anelli smart, secondo la registrazione dei marchi “Galaxy Glasses” e “Galaxy Ring”.

Samsung Galaxy Glassess

Tra la serie Meta Quest e le voci secondo cui Apple sta per lanciare il proprio visore, il campo della tecnologia AR e VR di consumo è in continua crescita. Proprio il mese scorso, Samsung (in collaborazione con Qualcomm e Google) ha annunciato le proprie intenzioni di costruire hardware di “realtà estesa” nel prossimo futuro.

Oggi stiamo iniziando a vedere i frutti di quella partnership sotto forma di un nuovo marchio depositato da Samsung negli USA, che rivela il nome del marchio “Galaxy Glasses”.

Il nome da solo evoca occhiali intelligenti simili a Focals di North o Ray-Ban Stories, mentre l’applicazione completa copre anche “visori” per uso AR e VR.

La registrazione del marchio GALAXY GLASSES™ ha lo scopo di coprire le categorie di visori per realtà virtuale, visori per realtà aumentata, visori, smartphone e occhiali intelligenti.

Le aziende spesso registrano marchi un po’ più ampi di quanto strettamente necessario per lasciare spazio di manovra alla crescita di un progetto. Stando così le cose, purtroppo è troppo presto per dire se il grande progetto di “realtà estesa” di Samsung assumerà la forma di occhiali sottili e intelligenti o un’esperienza completa di visori VR.

Quello che sappiamo è che il deposito di questo marchio statunitense è un buon segno per il lancio dei Samsung Galaxy Glassess negli Stati Uniti.

Samsung Galaxy Ring

Nel frattempo, la società ha anche depositato un marchio negli Stati Uniti per “Samsung Galaxy Ring”. Secondo la descrizione, il Galaxy Ring ha lo scopo di raccogliere dati su salute, fitness e sonno, sostituendo potenzialmente la necessità di un tradizionale fitness tracker da polso.

La registrazione del marchio SAMSUNG GALAXY RING™ ha lo scopo di coprire le categorie di dispositivi intelligenti indossabili nella natura di un anello intelligente per tracciare, misurare, monitorare e caricare informazioni relative a salute, forma fisica e sonno, anelli intelligenti e smartphone.

Ad oggi non è chiaro se questi due probabili dispositivi indossabili Samsung in arrivo siano correlati. Sulla base del solo testo del marchio, il Galaxy Ring ha il solo scopo di raccogliere dati relativi alla salute e inviarli allo smartphone.

Per il contesto, gli occhiali intelligenti Focals by North (successivamente acquisiti da Google) offrono controlli discreti tramite un joystick su un anello intelligente connesso. È possibile che parte della partnership di Google con Samsung possa vedere un ritorno dei controlli basati su anello con i Galaxy Glasses.

Poiché questi marchi vengono ora archiviati nel registro pubblico, potrebbe non passare molto tempo prima che Samsung sveli formalmente i dispositivi indossabili Galaxy Glasses e Galaxy Ring. Una possibilità è che potremmo ottenere un’anteprima della “versione non annunciata del sistema operativo Android pensata specificamente per alimentare dispositivi come i display indossabili” che Google sta preparando per l’imminente conferenza Google I/O.

Nel 2021, al Google I/O è stata fatta la presentazione di Wear OS 3 in collaborazione con Samsung, con il sistema operativo per smartwatch che alla fine ha debuttato sul Samsung Galaxy Watch 4. Chissa che la stessa cosa non possa avvenire anche per il mondo AR/VR.

