La costruzione di ogni Pixel Watch costa a Google solo $123

Dopo anni di attesa, l’anno scorso Google ha finalmente rilasciato il suo primo smartwatch sotto forma di Pixel Watch. Ma, secondo una nuova analisi, il costo di produzione che Google sostiene per ogni Pixel Watch è quasi la metà di quanto addebita ai clienti.

CounterPoint Research ha pubblicato un’analisi della distinta base (BoM) sul Google Pixel Watch, scoprendo che lo smartwatch costa a Google circa $123 per la costruzione in termini di costo delle materie prime. Questo quando si guarda la variante LTE dell’orologio, che viene venduta al dettaglio per $399 negli Stati Uniti.

Quanto costano le componenti del Google Pixel Watch

La maggior parte del costo nella costruzione del Pixel Watch deriva dai suoi componenti di elaborazione, che occupano circa il 27% del costo totale. All’interno di quel costo c’è il chipset Exynos 9110 fornito da Samsung e dal coprocessore MIMXRT595S di NXP, oltre a 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione forniti da Kingstone. Il display (fornito da BoE) e il suo vetro di copertura (realizzato su misura da Corning) sono i prossimi nell’elenco, rappresentando oltre il 17% del costo totale.

L’involucro e l’impermeabilità consumano quindi un altro 14,7%, con i sensori all’8,3% del costo e la batteria e i componenti di ricarica che si sommano a poco più del 6%. In particolare, i componenti cellulari dell’orologio costituiscono solo circa il 5% del costo totale della distinta base, il che significa che il modello solo Wi-Fi probabilmente non è significativamente più economico da produrre per Google.

Anche la differenza tra il costo al dettaglio del Pixel Watch e il costo delle sue materie prime non è particolarmente grande. Counterpoint evidenzia che il costo del Pixel Watch è “un grande salto” rispetto ai precedenti smartwatch Fitbit. Non si fa menzione pubblica di quanto costa a Fitbit realizzare smartwatch come Sense o Versa, ma costano al dettaglio rispettivamente $299 e $229.

Counterpoint ha anche pubblicato in precedenza un’analisi BoM per OnePlus Watch, citando il costo di $ 68 mentre il wearable viene venduto a $159. Gran parte della differenza tra il BoM e il costo al dettaglio si riduce al marketing, ai costi di ricerca e sviluppo e, chiaramente, al profitto da generare per le casse dell’azienda.

