Android 15 ha il nome in codice Vanilla Ice Cream

Sembra proprio ieri quando abbiamo appreso per la prima volta del nome in codice a tema dessert “Upside Down Cake” per Android 14. Anche se quel soprannome non vede mai la luce del giorno per i consumatori, è ancora una piccola e simpatica tradizione che va avanti sin dai primi giorni di Android. Anche se non vedremo una versione generale di Android 14 per un po’ di tempo, sembra che internamente gli sviluppatori di Android si stiano preparando per il prossimo capitolo, con il nome in codice di Android 15 già venuto alla luce.

Sebbene l’anno scorso abbiamo visto apparire il nome in codice ad aprile, quest’anno è apparso un po’ prima e arriva come Android 15 “Vanilla Ice Cream“.

La notizia arriva da Mishaal Rahman su suggerimento di TeamB58 e appare in AOSP come una serie di modifiche al codice nella Trade Federation di Android (Tradefed/TF).

It's a bit earlier than usual, but it seems the internal dessert code-name for Android 15 V has been revealed: "Vanilla Ice Cream". pic.twitter.com/pRTFJ4iIfO — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 3, 2023

Android 15 Vanilla Ice Cream già in sviluppo

Per la maggior parte, non otteniamo davvero alcun dettaglio su cosa aspettarci con l’aggiornamento ad Android 15 impostato per arrivare nel 2024, ma come afferma Rahman, Google guarda sempre avanti e lavora su nuovi miglioramenti e funzionalità, quindi se non se non ce la fa nella build corrente, c’è sempre la possibilità che venga inviata a un aggiornamento successivo o, potenzialmente, potrebbe non farcela nemmeno nel sistema operativo.

Come accennato in precedenza, nella grande portata delle cose, il nome in codice a tema dessert non ha davvero alcun significato, ma è comunque un divertente piccolo ritorno al passato a quando Android era ancora un sistema operativo alle prime armi con un futuro incerto. E come dimenticare tutte le belle statue che sono state erette nel campus di Google per celebrare il lancio di ogni nuovo aggiornamento di Android.

Ovviamente, anche quelli sono spariti ora, con Google che li ha messe in deposito per essere conservate. Se tutto va bene, un giorno, faranno la loro ricomparsa.

