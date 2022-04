Svelato il nome “dessert” di Android 14 U

Android 13 è ancora in fase di sviluppo (aspettando con tanta pazienza che la Beta 1 arrivi finalmente) ma anche con la sua versione stabile ancora a distanza di mesi, i pezzi stanno già iniziando a prendere posto per le versioni Android che verranno dopo. Una domanda che ci poniamo da un po’ di tempo riguarda quale dessert che inizia con la lettera U potrebbe essere scelto come nome in codice di sviluppo per Android 14. Oggi finalmente abbiamo la nostra risposta, con Android 14 impostato per andare sotto il nome in codice Upside Down Cake (in italiano torta capovolta).

Google ha chiarito formalmente il nome in codice in alcune recenti note aggiunte all’AOSP. Onestamente, per noi italiani suono abbastanza strano mai per i colleghi americani questo è il primo U-dessert a cui hanno pensato, menzionandolo già come una probabile opzione quando è arrivata la conferma per il nome Tiramisù di Android 13.

Se Google avesse guardato un po’ al di fuori degli USA, ciò potrebbe aver aperto un po’ le cose, ma alla fine non sorprende affatto vedere l’azienda andare in questa direzione.

I nomi dei dessert erano una parte molto più importante delle nuove versioni di Android e coloro che sono cresciuti appassionandosi ad Android fanno ancora riferimento affettuosamente alle versioni passate come Lollipop o ICS. Anche quando non si parlava del dolce in sé, era ancora comune fare riferimento alla sua lettera: Android M, o Android Q.

Ma per il lancio di Android 10 nel 2019, Google ha fatto un passo indietro rispetto a questa associazione, abbracciando invece la versione numerica come modo preferito per parlare di Android. Quel cambiamento ha avuto molto senso – è pulito, è accessibile e ha davvero un suono molto più professionale – ma per quelli di noi che desiderano i giorni in cui c’era solo un po’ più di “divertimento” nello sviluppo di Android, almeno i dessert sopravvivono come nomi in codice interni.

Android 15 è molto lontano, ma qualcuno vuole scommettere su quale potrebbe essere il nome in codice V? Vanilla (Vaniglia) potrebbe essere ovvio oppure Google ci porterà in una nuova direzione? La vostra ipotesi è buona quanto la nostra.

VIA