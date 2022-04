Google ha registrato il marchio “Pixel Watch”

Abbiamo visto render e immagini di marketing trapelate che ci dicono praticamente che il tanto atteso Google Pixel Watch verrà finalmente svelato quest’anno. E sì, questo sarà il nome ufficiale del dispositivo nonostante il nome in codice interno “Rohan”. Un deposito presso l’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO) rivela che Google ha richiesto la registrazione del marchio “Pixel Watch”.

Nella domanda di registrazione, Google afferma che la “registrazione del marchio PIXEL WATCH ha lo scopo di coprire le categorie di smartwatch; custodie adattate per contenere smartwatch; computer indossabili a forma di smartwatch; cinturini per smartwatch; cinturini per smartwatch“. La data indicata nella domanda è quella del 22 aprile 2022. Lo stato attuale rileva che il marchio è stato accettato dall’USPTO e ha soddisfatto i requisiti minimi di deposito sebbene non sia ancora stato assegnato a un esaminatore.

Il Google Pixel Watch avrà una cassa rotonda, basandoci su render e immagini di marketing, e una profonda integrazione con l’ecosistema Fitbit. Un render di una watch face del Pixel Watch pubblicata da Evan Blass ha mostrato tre icone sullo schermo dell’orologio. Quello a sinistra è per un contapassi, quello a destra conta i battiti cardiaci al minuto e quello al centro mostra l’integrazione Fitbit.

Chiaramente non si tratta di un caso, visto che Alphabet (la parent company di Google) ha acquisito Fitbit nel novembre 2019 per $ 2,1 miliardi.

Oltre a essere basato molto probabilmente su WearOS 3.1, l’orologio presenterà anche la prossima generazione di Google Assistant che consentirà di elaborare domande e attività sul dispositivo, senza bisogno di accedere alla rete (almeno per l’interpretazione delle cose). Senza la necessità di deviare verso i server di Google, le risposte dell’assistente digitale dovrebbero essere più rapide.

A questo punto ci aspettiamo la presentazione del Google Pixel Watch prezzo il Google I/O 2022 che si terrà l’11 e il 12 maggio 2022.

