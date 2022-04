Google introduce in UE un nuovo e semplificato avviso di consenso ai cookie

I legislatori europei hanno lavorato per rendere più facile mantenere il controllo dei dati personali su Internet e tenere traccia delle informazioni che i siti ottengono da ogni utente europeo. Il regolamento generale sulla protezione dei dati (o GDPR) ha avuto un impatto pronunciato sul modo in cui utilizziamo Internet e ha contribuito ad aumentare la consapevolezza del pubblico su come i siti gestiscono i dati. Al fine di conformarsi meglio alle linee guida normative aggiornate e nel tentativo di offrire agli utenti un maggiore controllo (ed evitarsi multe salate di fino al 4% del proprio fatturato), Google sta cambiando il modo in cui gestisce i cookie in Europa attraverso i suoi servizi.

Gli utenti europei che non hanno già effettuato l’accesso a un account Google (o stanno visitando in modalità di navigazione in incognito) vedranno presto un nuovo banner cookie su Ricerca Google e YouTube che li informa su come i cookie del browser verranno utilizzati dal sito Web se accettati.

Le parti utilizzabili qui sono i pulsanti grandi per accettare o rifiutare tutti i cookie non necessari contemporaneamente. Ci sarà anche la possibilità di immergersi e ottenere più dettagli con i permessi, se l’utente lo sceglie.

Google afferma che il modulo è stato creato con indicazioni specifiche della Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) francese e la modifica è effettivamente iniziata all’inizio di questo mese per gli utenti francesi che visitano YouTube. I visitatori del resto d’Europa inizieranno a vedere il nuovo avviso nei prossimi giorni.

Per offrire agli utenti questa interfaccia relativamente semplice, Google osserva che ha dovuto apportare alcune modifiche più profonde alla sua infrastruttura, non che gli utenti finali dovrebbero notarlo. Niente di tutto ciò cambia sostanzialmente il modo in cui verrà usata la Ricerca o YouTube, ma una maggiore trasparenza è sempre apprezzata.

