Nothing inizia a pubblicare teaser ufficiali per gli Ear (2)

Un nuovo teaser potrebbe indicare che Nothing si sta preparando per il lancio dei suoi auricolari wireless Ear (2) di nuova generazione.

La società con sede a Londra è stata impegnata negli ultimi tempi a twittare alcune immagini interessanti e persino un video in relazione a qualcosa di nuovo in arrivo. Ultimo in ordine cronologico ha twittato l’immagine di uno scarabeo solitario con una semplice frase che recitava “coccinella fuori, scarabeo dentro“. La società ha anche pubblicato un video dello stesso coleottero nel precedente tweet che striscia insieme allo slogan “scarabeo in arrivo”.

https://twitter.com/nothing/status/1631293295526592517

Mentre Nothing non è neanche lontanamente un principiante quando si tratta di pubblicare teaser strani e criptici per i prodotti, questo è un richiamo a come è stata promossa la prima iterazione. Quando Ear (1) è stato anticipato per la prima volta, Nothing ha costantemente utilizzato una coccinella al suo fianco come parte del suo contenuto promozionale. Ora, poiché sembra che l’azienda l’abbia scambiato per uno scarabeo, forse questa è un’indicazione che un lancio di Ear (2) è alle porte.

Inoltre, Nothing ha aggiornato il suo sito Web principale con le stesse promozioni di coleotteri viste su Twitter con la frase “prossimamente” proprio come è stato fatto prima dei precedenti lanci di prodotti.

I Nothing Ear (2) hanno guadagnato un po’ di riflettori verso la fine di gennaio, quando i suoi rendering sono trapelati in rete. Le voci hanno mostrato che Ear (2) potrebbe non vedere molto di un cambiamento di design rispetto all’iterazione originale. Gli auricolari mostrano ancora una chiara visione del funzionamento interno del prodotto, rimanendo fedeli a molte delle versioni del marchio Nothing.

Tuttavia, sono stati individuati alcuni lievi cambiamenti in questi rendering trapelati, con uno che mostrava che il posizionamento del microfono si era spostato molto più vicino al suo gambo (una riprogettazione già attuata negli Ear Stick). Anche alcuni altri elementi interni sono cambiati, mentre altre aree sono rimaste semplicemente trasparenti.

A parte i rendering trapelati, molto altro non è realmente noto. Come sottolinea Android Authority, Ear (2) dovrebbe ricevere alcuni notevoli progressi rispetto alla versione precedente. Uno di questi aggiornamenti potrebbe essere un ANC personalizzabile che è una caratteristica fantastica su alcuni dei migliori auricolari wireless sul mercato.

