Nothing Ear (2) saranno presentati ufficialmente il 22 marzo

Finalmente ci siamo. Dopo l’ottimo successo avuto nel 2022 con i suoi auricolari TWS Ear (1) e Ear (Stick), sono diverse settimane che riportiamo rumor, indiscrezioni e teaser dei nuovi Nothing Ear (2). Mettendo un freno a tutto ciò, Nothing ha annunciato che presenterà ufficialmente le Ear (2) il prossimo 22 marzo.

La compagnia non ha rivelato l’aspetto ufficiale dei nuovi auricolari o nessuna delle loro caratteristiche, tuttavia, il poster mostra una piccola parte della custodia spinta da uno scarabeo.

When (1) becomes (2).

22 March, 15:00 GMT. Get ready for Ear (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg — Nothing (@nothing) March 6, 2023

Nulla dice che Nothing Ear (2) offrirà un suono migliore e una migliore chiarezza rispetto all’attuale generazione (che abbiamo apprezzato molto nella nostra recensione).

Mentre tutto deve ancora essere rivelato ufficialmente dall’azienda, OnLeaks ha recentemente condiviso i rendering del loro design. Le immagini suggeriscono che Nothing prevede di seguire la stessa formula con alcune modifiche qua e là.

Tuttavia, sembra esserci un leggero cambiamento nel posizionamento del microfono con cancellazione del rumore. In precedenza era in cima agli auricolari ma ora è stato spostato sullo stelo (stessa soluzione presente sulle Ear Sticks).

Il design potrebbe rimanere lo stesso ma Nothing Ear (2) potrebbe portare alcune nuove funzionalità. Si dice che gli auricolari siano dotati di una nuova modalità ANC personalizzata per consentire agli utenti di personalizzare il livello di cancellazione del rumore in base al proprio comfort. Gli auricolari originali hanno solo le modalità Light e Maximum. Ear (2) può anche portare una modalità di trasparenza per farti sentire il rumore di fondo.

Inoltre, potrebbero offrire una doppia connettività, consentendo di collegare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro senza interruzioni.

Ad ogni modo, appuntamento al 22 marzo (ore 16.00) per scoprire tutta la verità sui nuovi auricolari in-ear dell’azienda.