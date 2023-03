Meta allunga i Reels di Facebook e Instagram a un massimo di 90 secondi

Meta vede i Reels come un aspetto fondamentale delle sue app e per questo sta implementando alcune nuove funzionalità sia su Facebook che su Instagram.

Per prima cosa, Facebook sta estendendo la durata massima di Reels a 90 secondi. Questo stesso limite è stato annunciato per gli Instagram Reels lo scorso luglio, ma entrambi sono in qualche modo inferiori alla lunghezza massima di un video TikTok, che attualmente si trova a 10 minuti.

TikTok e Instagram Reels hanno entrambi modi per sincronizzare le clip con una canzone e Facebook Reels sta ottenendo una funzionalità simile chiamata Grooves. Meta afferma che questo utilizza la “tecnologia del ritmo visivo” e che sincronizza e allinea automaticamente il movimento con il ritmo di una canzone.

Fra le altre novità, Facebook offrirà un modo semplice per generare Reels dai tuoi ricordi. Potrai anche sfruttare i modelli di tendenza. Ciò ti consente di sostituire le clip di un modello esistente con le tue.

Meta afferma che Reels è il suo formato in più rapida crescita. Il numero di visualizzazioni dei Reels è più che raddoppiato nell’ultimo anno su Facebook e Instagram. La società afferma che le ricondivisioni di Reels sono più che raddoppiate su entrambe le piattaforme anche negli ultimi 6 mesi. Da agosto, gli utenti possono eseguire il cross-posting di Reels tra le app.

Ricordiamo che negli scorsi mesi Meta ha introdotto nuovi strumenti per espandere i modi in cui puoi collaborare con gli altri utilizzando i Reels su Instagram, come parte della sua strategia per poter competere meglio con TikTok.

