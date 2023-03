Samsung ha venduto più smartphone flessibili nel 2022 di tutti gli altri messi assieme

Pur essendo ancora agli albori, il mercato degli smartphone flessibili sta crescendo a un ritmo sempre più veloce. E proprio come per gli smartphone normali, Samsung è il leader di mercato per le vendite di smartphone flessibili.

Gli smartphone pieghevoli stanno guadagnando popolarità grazie al loro design unico e alle loro caratteristiche innovative. Con la possibilità di piegarsi a metà, questi telefoni offrono agli utenti uno schermo di dimensioni maggiori che può essere facilmente riposto in tasca o in borsa quando non viene utilizzato. Inoltre, i telefoni pieghevoli offrono un grado di versatilità che gli smartphone tradizionali non offrono, consentendo agli utenti di utilizzarli in una varietà di modi diversi.

Man mano che sempre più aziende rilasciano modelli di telefoni pieghevoli e migliorano il loro design, è probabile che diventeranno ancora più popolari nei prossimi anni. In questo momento, tuttavia, sembra che Samsung abbia una forte presa sul mercato dei pieghevoli, dal momento che le vendite dei suoi smartphone flessibili sono state superiori a quelle di tutti gli altri marchi messi insieme.

Secondo un rapporto di Steven Kiernan e Yongsub Eric Shin, il mercato degli smartphone pieghevoli ha registrato ben 14,2 milioni di spedizioni totali nel 2022. Samsung è emerso come il leader indiscusso, con poco meno di 12 milioni di dispositivi flessibili spediti.

Altri attori del mercato, come Huawei, Oppo, Vivo, Xiaomi e Honor, hanno spedito ciascuno meno di 1 milione di dispositivi pieghevoli nello stesso periodo.

Il mercato degli smartphone flessibili raddoppierà nel 2023 e Samsung vuole dominare ancora

Tuttavia, nonostante il calo delle spedizioni nel quarto trimestre del 2022, il mercato dei dispositivi pieghevoli sembra essere in una posizione relativamente sana, soprattutto considerando le sfide affrontate dall’industria degli smartphone nel suo complesso nel 2022.

Guardando al futuro, le stime suggeriscono che le spedizioni di smartphone pieghevoli raddoppieranno nel 2023, raggiungendo l’impressionante cifra di 30 milioni. Samsung ha fissato un obiettivo di spedizione di 15 milioni di unità per Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4 messi insieme. I due dispositivi hanno specifiche molto allettanti con display ad alta frequenza di aggiornamento, SOC Snapdragon 8+ Gen 1 e straordinarie unità fotocamera.

Samsung sta cercando di rafforzare ulteriormente la sua presa sul mercato degli smartphone pieghevoli con il lancio di Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 entro la fine dell’anno.