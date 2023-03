LG V30 risorge dalle ceneri grazie al supporto LineageOS 20, Custom ROM basata su Android 13.

L’ascesa fulminea e la caduta devastante di LG Mobile è stata qualcosa da vedere: l’azienda è passata da relativamente sconosciuta a uno dei maggiori partner di Google nella costruzione dell’ecosistema Android, quindi una serie di lanci tiepidi e tagli al budget hanno portato allo scioglimento di ciò che era una volta il principale rivale di Samsung nello spazio degli smartphone. Lungo la strada, abbiamo ottenuto dispositivi fantastici come i top di gamma della serie G e la gamma V incentrata sulla multimedialità, ma questi incredibili telefoni sono stati in gran parte abbandonati dal 2021, fino ad ora.

I commit del codice sulla pagina GitHub di LineageOS mostrano che la ROM personalizzata sta aggiungendo il supporto ufficiale per LG V30 del 2017, uno degli ultimi telefoni di punta a sfoggiare ancora un jack per cuffie e un DAC integrato.

Il manutentore del dispositivo osserva che questo è il primo nuovo dispositivo LG a ottenere il supporto ufficiale di LineageOS in 6 anni: un traguardo importante, ma triste. Tutti i sottomodelli di questa potenza audio stanno ottenendo LineageOS 20, che si basa su Android 13. Per metterlo in prospettiva, l’ultimo aggiornamento della versione del sistema operativo visto dalla maggior parte degli utenti V30 è stato Android 9.0 Pie nel 2019, seguito da scarse patch di sicurezza terminate nel 2020.

La natura open source di Android è un’arma a doppio taglio. Da un lato, può portare alla frammentazione e allo scarso supporto da parte del produttore di un dispositivo, ma dall’altro, gli sviluppatori indipendenti con tempo a disposizione e sorgente del kernel disponibile possono continuare a supportare dispositivi antichi come ha fatto LineageOS qui.

LineageOS 20 su LG V30 | Download e Guida

Attualmente, la build di Android 13 per LG V30 non è ancora disponibile nella pagina dei download di LineageOS. Ma abbiamo visto questo processo svolgersi molte volte prima: una volta che la ROM di un telefono viene aggiunta a GitHub, di solito arriva alla pagina di download ufficiale entro una settimana.

Quindi continua a controllare per un collegamento live e, nel frattempo, puoi preparare il tuo V30 sbloccando il suo bootloader e installando una recovery custom come TWRP. Per la futura installazione di LineageOS, potete fare riferimento alla nostra guida approfondita.