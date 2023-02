Android 14 Developer Preview 1 disponibile al download | Novità

Esistono pochi sistemi operativi al mondo che possono affermare di avere lo stesso livello di influenza di Android. Alimenta oltre 2,5 miliardi di smartphone in tutto il mondo e ogni anno riceve un nuovo aggiornamento con miglioramenti rispetto alla versione precedente. Adesso Google ha rilasciato Android 14 Developer Preview 1, portando con sé modifiche a vantaggio degli sviluppatori, migliorando anche la salute del dispositivo e offrendo agli utenti più offerte di personalizzazione.

Come suggerisce il titolo “Anteprima per sviluppatori”, queste versioni sono destinate esclusivamente all’utilizzo da parte degli sviluppatori. Serve per testare nuove funzionalità e assicurarsi che le loro app funzionino su dispositivi aggiornati come dovrebbero. Ci saranno bug, ci saranno altri problemi e Google spingerà per ottenere feedback dagli sviluppatori nei prossimi mesi.

Se non ti dispiace incorrere in problemi ed hai a dispoiione uno degli smartphone supportati (Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a 5G, Pixel 5, Pixel 4a (5G) o Pixel 4a), allora puoi provare Android 14 Developer Preview 1. Tuttavia, se fai affidamento sul fatto che il tuo smartphone sia costantemente stabile, potrebbe valere la pena aspettare la versione completa di Android 14 che dovrebbe essere lanciata nella seconda metà dell’anno.

Le funzionalità più importanti dell’Android 14 Developer Preview 1 includono:

Miglioramenti comportamentali dell’API: sono state apportate modifiche ai comportamenti dell’API per offrire agli utenti un’esperienza dell’app più coerente su tutti i dispositivi, riducendo al contempo l’utilizzo delle risorse di sistema. Sono disponibili anche linee guida aggiornate per aiutare gli sviluppatori a sfruttare il multitasking e funzionalità uniche per schermi di grandi dimensioni per creare le proprie app mobili per più dispositivi.

Miglioramenti della durata della batteria e dell’integrità del sistema: i miglioramenti al sistema di trasmissione interno contribuiranno a rendere la durata della batteria del dispositivo e il consumo della batteria più efficienti per gli utenti.

Più opzioni di personalizzazione: Android 14 offre funzionalità avanzate di accessibilità e lingua. Android 14 rende più facile per gli sviluppatori consentire agli utenti di scegliere la lingua preferita per le singole app e aggiungere il supporto per diversi termini di indirizzo quando si fa riferimento agli utenti in una lingua di genere. Per soddisfare gli utenti ipovedenti, Android 14 ha una dimensione del carattere aumentata fino al 200% (dal 130%) e un ridimensionamento automatico dei caratteri non lineare per mitigare i problemi di layout comuni e rendere il testo più leggibile.



