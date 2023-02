Come cambiare i DNS su Android

Guida passo passo su come cambiare i server DNS sul proprio smartphone o tablet con il sistema operativo Android.

Il Web come lo conosciamo oggi è alimentato da una tecnologia chiamata “Domain Name System”, noto anche come DNS. Funziona come una rubrica telefonica per Internet, collegando i server Web con i nomi di dominio del sito Web corrispondenti. Il DNS è ciò che ti porta su Google quando digiti google.it nel browser Chrome predefinito sul tuo telefono o tablet Android, quindi, come puoi immaginare, il DNS è una parte fondamentale dell’infrastruttura di Internet.

Sebbene la maggior parte delle persone utilizzi semplicemente i server DNS predefiniti forniti dal proprio operatore o fornitore di servizi Internet, esistono server alternativi. Il DNS pubblico di Google (8.8.8.8) è stato un’opzione popolare per anni e il DNS 1.1.1.1 di CloudFlare è un servizio più recente che sta rapidamente guadagnando terreno.

Ci sono molti motivi per cui potresti voler cambiare il tuo server DNS. È noto che alcuni fornitori di servizi Internet registrano query DNS (ad esempio un elenco di tutti i siti che visiti) e le condividono con terze parti. Alcuni servizi DNS sono anche più veloci di altri, a seconda di quanto sei vicino ai loro server, il che può influire sulla velocità di caricamento dei siti web.

In questa guida, esamineremo alcune opzioni popolari per i servizi DNS e ti mostreremo come modificare il server DNS sul tuo dispositivo Android.

I migliori servizi DNS

La scelta migliore sarebbe quella di utilizzare Pi-hole in abbinata a Unbound, così da non fare affidamento su alcuna azienda esterna di DNS e avere la certezza della massima privacy.

Il servizio DNS personalizzato più noto è Google Public DNS. Ha server in tutto il mondo, quindi le ricerche dovrebbero essere veloci ovunque tu sia. Supporta anche DNS su TLS (DoT) e DNS su HTTPS (DoH), quindi se il tuo sistema operativo funziona con questi standard (Android 9+ lo fa), le query vengono inviate su un canale sicuro. Google afferma che il suo servizio DNS non memorizza in modo permanente alcun dato.

Se l’idea di tutte le tue query Internet che passano attraverso Google non sembra allettante, CloudFlare 1.1.1.1 è un’altra opzione popolare. Secondo la maggior parte dei test indipendenti, è generalmente il servizio DNS più veloce disponibile. Ha anche una bella app per Android che puoi usare.

Altri servizi DNS si concentrano su casi d’uso specifici. Ad esempio, OpenDNS filtra i siti Web pericolosi e orientati agli adulti a livello di rete (a patto che i bambini non trovino questo articolo!). Norton ConnectSafe era un’opzione popolare per la protezione contro le minacce malware online, ma è stato chiuso nel 2018. Quad9 (9.9.9.9) è un altro servizio orientato alla privacy e alla sicurezza.

Come cambiare il server DNS sul tuo telefono o tablet Android

Il processo per l’impostazione del server DNS predefinito per Android dipende dalla versione di Android in esecuzione sul telefono/tablet. È un processo semplice sui dispositivi lanciati da qualche anno a questa parte.

Android 9 Pie ha introdotto un’impostazione DNS a livello di sistema, quindi invece di modificare il DNS per ogni singola rete, puoi farlo in un unico posto. Tuttavia, Android richiede che il servizio DNS supporti DNS-over-TLS, quindi non tutti i server funzioneranno.

Tutto quello che devi fare è aprire l’app Impostazioni sul tuo telefono, andare alle impostazioni di rete e trovare l’opzione per un server DNS privato. Qui puoi disattivare il DNS privato (in modo che venga utilizzato il server del tuo ISP), impostarlo su automatico (dove Android tenterà di utilizzare DNS-over-TLS con il server del tuo ISP) o utilizzare un server personalizzato.

Puoi digitare un server personalizzato nel campo dell’indirizzo, ma deve essere il nome host TLS e non solo una stringa di numeri. Ad esempio, invece di digitare 4.4.4.4 o 8.8.8.8 per Google Public DNS, devi utilizzare dns.google. Invece di 1.1.1.1 per CloudFlare, dovresti inserire 1dot1dot1dot1.cloudflare-dns.com.

Dopo aver premuto Salva, l’impostazione dovrebbe avere effetto. Tieni presente che la tua scelta DNS può essere ignorata se utilizzi una VPN o un’altra app che altera la configurazione della tua rete.