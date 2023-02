Twitter lancia i tweet di formato più lungo fino a 4000 caratteri

Twitter sta introducendo tweet di formato più lungo sulla sua piattaforma, offrendo agli utenti un nuovo modo di esprimersi. Mentre i thread sono belli, i tweet di formato lungo saranno più concisi, con gli utenti che potranno utilizzare fino a 4.000 caratteri per esprimersi in un tweet. Se interessati, la funzione è ora disponibile sulla piattaforma, ma per trarne vantaggio è necessario essere abbonati a Twitter Blue.

L’annuncio è arrivato dal nulla ed è abbastanza sorprendente, considerando che molti hanno chiesto questa funzionalità negli ultimi anni. Twitter afferma che la maggior parte delle cose non cambierà nonostante la lunghezza del tweet, con gli utenti che possono ancora incorporare immagini, sondaggi e utilizzare hashtag.

Se c’è uno svantaggio, è che non sarai in grado di salvare bozze o programmare tweet più lunghi. Se vuoi un’idea di come apparirà nella tua timeline, puoi dare un’occhiata al tweet dell’annuncio condiviso dall’account Twitter Blue ufficiale di seguito.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023