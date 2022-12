Twitter Blue nuovamente disponibile: quanto costa e cosa comprende

Twitter ha nuovamente lanciato sul mercato il proprio abbonamento Twitter Blue. Mentre il “nuovo” abbonamento ha lo stesso prezzo di prima, arrivando a 7,99 dollari al mese, c’è anche un nuovo livello di prezzo più alto specifico per quelli che si iscrivono al servizio utilizzando l’app iOS.

https://twitter.com/Twitter/status/1601692766257709056

Secondo l’account Twitter ufficiale, gli utenti iOS dovranno pagare un po’ di più se si abbonano al servizio utilizzando i loro iPhone o iPad, con un costo di 10,99 dollari al mese. Questa modifica è senza dubbio una risposta alla commissione obbligatoria del 30% che Apple addebita per qualsiasi acquisto effettuato tramite un’app o direttamente dall’App Store. Naturalmente, coloro che vogliono pagare di meno possono sempre abbonarsi utilizzando il sito Web di Twitter.

when you subscribe you’ll get Edit Tweet, 1080p video uploads, reader mode, and a blue checkmark (after your account has been reviewed) — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Con il nuovo Twitter Blue, ottieni tutti gli stessi vantaggi di prima, tranne che questa volta l’azienda controlla gli account prima di emettere il badge verificato blu. Ciò significa la possibilità di caricare video in Full HD, di editare i tweet e chiaramente la spunta blu di verifica.

subscribers will be able to change their handle, display name or profile photo, but if they do they’ll temporarily lose the blue checkmark until their account is reviewed again — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Per mantenere le cose in ordine, Twitter ha avvertito che se un utente cambia nome utente, nome visualizzato o foto del profilo, perderà temporaneamente il badge verificato blu e che l’account dovrà essere verificato nuovamente dal servizio prima di riottenere il distintivo.

we’ll begin replacing that “official” label with a gold checkmark for businesses, and later in the week a grey checkmark for government and multilateral accounts — Twitter (@Twitter) December 10, 2022

Anche Twitter ha apportato delle modifiche, sostituendo l’etichetta “ufficiale” che ha iniziato a utilizzare per alcune aziende. In futuro, le aziende verificate sulla piattaforma avranno un badge d’oro. Inoltre, i conti governativi e “multilaterali” riceveranno un badge grigio una volta verificati.

Queste modifiche e i nuovi parametri impostati per il badge blu verificato dovrebbero alleviare i precedenti problemi con gli account fake sulla piattaforma.

Molte cose sono cambiate su Twitter in poco più di un mese con Elon Musk al timone. Non è chiaro se la società cambierà in meglio, ma sembra che le cose stiano andando nella giusta direzione. La speranza è che anche la sicurezza venga presa con la stessa dedizione degli abbonamenti.