WhatsApp testa i messaggi visualizzabili una sola volta (usa e getta)

Nell’era della messaggistica istantanea, la privacy è più importante che mai, ma qual è l’approccio giusto? La crittografia end-to-end è un grosso problema per impedire agli estranei di leggere i tuoi contenuti, mentre i messaggi effimeri ci danno la tranquillità che ciò che stiamo inviando non verrà inoltrato oltre il destinatario previsto. WhatsApp è già uno dei migliori servizi di messaggistica crittografati in circolazione, con supporto per contenuti effimeri sotto forma di foto e video visualizzabili una sola volta. Ora una nuova build beta suggerisce che presto sarai anche in grado di inviare messaggi WhatsApp visualizzabili una sola volta (usa e getta).

WhatsApp offre una manciata di modi per condividere media effimeri: aggiornamenti di stato, messaggi che scompaiono nelle chat e immagini o video visualizzabili una sola volta. Tuttavia, devi comunque eliminare un testo manualmente utilizzando l’opzione Elimina per tutti se non desideri che il testo rimanga dopo che il destinatario lo ha letto. Altrimenti, se ti affidi alla funzione di scomparsa dei messaggi, dovrai attendere 24 ore intere affinché il messaggio venga eliminato automaticamente.

Da WhatsApp in arrivo i messaggi usa e getta

Durante il test di WhatsApp beta 2.22.25.20 per Android, WABetaInfo ha scoperto prove che indicano che i messaggi di testo visualizzabili una volta sono in fase di sviluppo. Quando invii un messaggio pensato per essere visualizzato una volta, vedrai apparire il pulsante di invio verde con una piccola icona a forma di lucchetto. Una volta letto dal destinatario, questo verrà cancellato in automatico.

Le solite protezioni offerte da WhatsApp per i media visualizzabili una sola volta dovrebbero essere disponibili anche per i testi: screenshot, inoltro o copia del contenuto completamenti bloccati. Detto questo, la nuova opzione è solo un deterrente: qualcuno abbastanza disperato potrebbe comunque scattare foto dei tuoi media e testi con un altro dispositivo.

Anche se i testi visualizzabili una sola volta non sarebbero infallibili, dovrebbero comunque essere utili. Non è ancora chiaro quando questa funzionalità potrebbe essere ufficialmente implementata, ma è previsto in un aggiornamento futuro. Una volta disponibile, potrai inviare testi, immagini e video che i destinatari potranno visualizzare una sola volta.

