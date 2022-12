Proton Drive disponibile ufficialmente su Android

Fino a ora disponibile solamente attraverso una web app, Proton Drive è finalmente disponibile come un’applicazione nativa per Android e iOS.

Proton è la società dietro Proton VPN e Proton Mail (che sono state unificate sotto un unico tetto a maggio di quest’anno) e generalmente nota solo per i suoi servizi incentrati sulla sicurezza e sulla privacy. Proton ha anche introdotto un servizio di cloud storage chiamato Proton Drive a settembre, ma da allora gli utenti hanno sopportato un’interfaccia web. Per fortuna, il servizio ora ha finalmente un’interfaccia per app, proprio come fanno tutti i migliori servizi cloud.

Come con la maggior parte dei suoi altri servizi, Proton sostiene con orgoglio la sua nuova soluzione di archiviazione cloud come alternativa alle offerte tradizionali come Google Drive e Dropbox. Con l’app, gli utenti di Proton Drive su Android e iOS possono ora accedere ai propri file con l’archiviazione cloud crittografata.

Commentando il lancio dell’app, il fondatore e CEO di Proton Andy Yen ha dichiarato: “Le persone hanno storicamente avuto pochissime opzioni per l’archiviazione cloud personale sicura. Sebbene ci siano sempre state app per caricare e archiviare file sul telefono, offrono scarsa privacy e le fughe di dati dai dispositivi mobili sono comuni. Proton Drive porta l’archiviazione di file crittografati end-to-end su iOS e Android e si allinea con la missione di Proton per garantire che gli strumenti per la privacy siano facili da usare e disponibili gratuitamente”.

L’app Proton Drive può essere scaricata gratuitamente e offre funzionalità di sicurezza come la crittografia per i dati e i metadati dei file, quindi i malintenzionati non possono nemmeno determinare il tipo di file con cui potrebbero avere a che fare. Proton Drive consente agli utenti di generare password di visualizzazione temporanee per i contenuti con date di scadenza predefinite, per quando si desidera condividere temporaneamente i propri file con utenti non Proton.

Il livello gratuito offre 1 GB di spazio di archiviazione nel cloud, ma puoi eseguire l’upgrade a 200 GB di spazio di archiviazione per 4 euro al mese. Un abbonamento in bundle che combina 500 GB di spazio di archiviazione con i vantaggi di altri servizi Proton come Mail, Calendar e VPN ti farà guadagnare 9,99 euro al mese. E poiché Proton ha la sede in Svizzera, quelle solide leggi sulla privacy svizzere aiutano a tenere gli occhi del governo lontani dai tuoi dati.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno ora è un client desktop Proton Drive, che è attualmente previsto per un non meglio specificato 2023.

