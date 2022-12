L’accoppiata più economica per avere PC con funzioni di console e gamepad a soli 262 euro

Con l’avvicinarsi del Natale si avvicina anche il periodo della difficile scelta su cosa regalare ai figli, alle fidanzate o anche agli amici. Con il gaming sempre più in voga, vi segnaliamo un’offerta combo di Natale davvero eccezionale per regalare un PC con funzioni di console da gaming e un gamepad al prezzo di soli 262 euro. La combo in questione è formata dal mini PC Geekom MiniAir 11 e dal gamepad GameSir G7.

Per quanto riguarda il Geekom MiniAir 11, si tratta di un mini PC pensato per essere il più silenzioso ed efficiente possibile. Ciò non lo renderebbe in genere ideale per il gaming ma se pensiamo che è possibile sfruttare al meglio il servizio di Xbox Cloud Gaming abbonandosi al Game Pass Ultimate a solo 1 euro per il primo mese), ciò azzera praticamente le limitazioni hardware. Storia del tutto diversa invece per il retro gaming, con tutti gli emulatori di console PS1 e antecedenti che funzionano al 100%. In questo caso ci si può sbizzarrire con migliaia e migliaia di titoli disponibili.

Venendo al gamepad, la nostra scelta è ricaduta sul GameSir G7, sviluppato dalla stessa azienda che ha portato sul mercato l’ottimo X2 Pro (qui la nostra recensione) e certificato ufficialmente Xbox. La caratteristica principale del controller è la personalizzazione con delle placchette magnetiche intercambiabili e colorabili a propria fantasia. Riallacciandoci col discorso di Xbox Cloud Gaming, con l’acquisto del GameSir G7 viene offerto anche un codice promozionale per usufruire di 30 giorni gratuiti di Xbox Game Pass Ultimate (molto probabilmente 2 mesi se accettate di attivare il rinnovo automatico).

Mentre il Geekom MiniAir 11 ha un prezzo di listino di 259 euro, l’azienda sta proponendo un’offerta di Natale scontandolo a a 214 euro (con lo sconto di 45 euro) utilizzando il codice promozionale XMA11SP.

Di contro, il GameSir G7 ha un prezzo di listino di 59,99 euro ma, in occasione del lancio e delle festività natalizie, l’azienda sta offrendo un coupon sconto del 20% (applicabile fino al 10 dicembre) sullo store di Amazon che permette di acquistarlo al prezzo promozionale di 47,99 euro (12 euro di sconto).