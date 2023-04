Google non ce la fa proprio a tenerlo segreto: qualcuno sta già vendendo il Pixel 7a

Mancano meno di due settimane alla conferenza annuale degli sviluppatori di Google, di cui da ieri conosciamo il programma ufficiale. La società dovrebbe concentrarsi soprattutto su AI e cloud ma sono previsti degli interventi anche a livello hardware. L’iconica gamma di telefoni Pixel è destinata ad espandersi con nuove aggiunte di categoria: Google Pixel Fold, Pixel Tablet e Pixel 7a.

Ma come spesso accade in Google, i segreti sui nuovi smartphone non sono difficili da scoprire, con una sicurezza sulle informazioni che lascia molto a desiderare. Abbiamo appena scoperto che qualcuno ha messo in vendita online il Google Pixel 7a, facendolo trapelare di conseguenza in tutto il suo splendore.

Un mese fa, un altro utente ha messo in vendita un Google Pixel 7a nuovo di zecca e inutilizzato sul Marketplace di Facebook. Sebbene l’ubicazione del venditore sia sconosciuta, il numero di telefono fornito per le discussioni tramite WhatsApp è registrato nella nazione dell’Africa occidentale della Costa d’Avorio.

Le immagini in questa galleria fotografica mostrano il telefono nella sua colorazione blu brillante con una barra della fotocamera argentata. Un altro elenco dello stesso venditore mostra la variante nera del telefono, simile alla precedente fuga di notizie.

Google Pixel 7a Vs Pixel 7: sono due gocce d’acqua

Come le perdite hanno suggerito finora, il foro del microfono mancante accanto al flash della fotocamera è l’unico aspetto visivo che differenzia il nuovo 7a dal Pixel 7, oltre alle dimensioni ovviamente inferiori.

Oltre a ciò, il 7a sembra il solito Pixel di metà anno. Entrambi hanno una finitura lucida sul corpo e una finitura metallizzata opaca per la visiera della fotocamera. Ancora più importante, siamo felici che ci sia la conferma che Google rilascerà il colore blu che abbiamo visto nelle fughe di notizie di Steve Hemmerstoffer all’inizio di questo mese.

Sembra che la tonalità blu, che dovrebbe chiamarsi Sky, stia sostituendo il colore Sage del Pixel 6a, mentre le colorazioni Chalk (bianco) e Charcoal (nero) verranno portate avanti. Sebbene tre colori siano la norma con i telefoni Pixel della serie “a”, quest’anno abbiamo anche motivo di sperare in un color corallo speziato. Questi colori dovrebbero applicarsi anche ai Pixel Buds.

Storicamente, Google ha lottato per tenere sotto controllo le cose. La maggior parte del suo hardware recente è stata rivelata online prima della presentazione ufficiale. Ad esempio, il Pixel Watch sarebbe stato dimenticato in un bar e qualcuno ha messo in vendita un Pixel 7 Pro sul Marketplace di Facebook, proprio come questo 7a.

Anche se questi potrebbero essere prototipi interni, Google ha bloccato lo sviluppo dell’hardware e del software in questa fase, quindi è improbabile che cambi da ciò che vediamo.

