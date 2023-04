Material You, ancora più personalizzazione con Android 14

Material You è stato un grosso problema quando è stato lanciato per la prima volta con Android 12, portando nuove animazioni e la possibilità di creare un intero tema attorno allo sfondo di un utente, persino applicando la skin alle icone delle app compatibili con gli stessi colori. Sebbene entusiasmanti, le combinazioni di colori di Material You sembravano tutte molto simili, creando temi basati su tre colori accentati abbinati a un paio di colori di base neutri. Ora sembra che le cose stiano cambiando e Google potrebbe introdurre colori più audaci per il Material You con il rilascio di Android 14.

La notizia arriva da 9to5Google, che afferma che il team di Google sta lavorando a un nuovo stile del tema che introdurrà opzioni di colore più audaci. Ad oggi, questo nuovo stile si chiama “Fidelity” e la differenza principale è che consentirà agli utenti di utilizzare davvero un colore di base dallo sfondo selezionato e utilizzarlo per un tema.

Si ritiene inoltre che un campione di questo sia stato mostrato di recente dal team di Google Design attraverso un tweet, dandoci uno sguardo ai colori più audaci che non sono attualmente disponibili su Android 13, che puoi vedere nel video qui sopra.

Come potrebbe cambiare il Material You con Android 14

Sebbene Android 14 sia ora disponibile in versione beta, il nuovo tema a colori Material You non lo è. Ma la fonte è stata in grado di scavare attraverso parte del codice e creare un’emulazione della funzionalità, dando al mondo e un primo sguardo a ciò che potrebbe accadere.

Anche se qui non c’è niente di troppo eccitante, l’aspetto principale è che il colore di base preso dallo sfondo può essere trasferito direttamente al tema. Nell’immagine sopra possiamo vedere che i colori come il fucsia, il verde lime e il nero sono tutti usati per il tema. Anche quando si passa alla modalità scura, come nell’immagine sottostante, continueranno ad essere applicati i colori di base presi dallo sfondo.

La fonte afferma che in modalità oscura, le cose diventano un po’ più complicate quando viene selezionato uno sfondo di colore scuro, ma queste sono cose che molto probabilmente il team di Google risolverà prima del suo rilascio.

Android 14 è attualmente disponibile in versione beta e, sebbene non sia perfetto, è già relativamente in buone condizioni per l’uso quotidiano, soprattutto con l’ultimo aggiornamento. Se interessati, è sempre possibile iscriversi al programma Android Beta per eseguire l’aggiornamento ad Android 14.

