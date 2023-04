Android 14 Beta 1 ufficiale | Novità e Download

Google ha rilasciato ufficialmente la prima build appartenente ad Android 14 Beta 1. A differenza delle due anteprime per sviluppatori precedenti, puoi installare facilmente questa versione aderendo al programma Android beta con il tuo telefono Pixel.

Con la prima beta ora disponibile, il programma di Google prevede altri tre lanci beta fino al rilascio della versione stabile dopo luglio.

Google non ha annunciato particolari novità sulle nuove funzionalità di Android 14 Beta 1, ma siamo sicuri che esperti come Mishaal Rahman scoveranno tonnellate di funzionalità ancora da annunciare in questa versione di Android 14.

Ufficialmente, la società condivide solo alcuni dettagli di cui eravamo a conoscenza in precedenza. Google afferma che puoi aspettarti una nuova freccia indietro a tema Material You quando utilizzi la navigazione gestuale. Questo è già disponibile nella Developer Preview 2. Ci aspettiamo tuttavia miglioramenti al gesto predittivo all’indietro, che è un’aggiunta alla navigazione all’indietro che rivela la schermata che stai per visitare mentre torni indietro.

Un nuovo menu di condivisione

La società descrive anche il suo menu di condivisione del sistema “superiore”, l’interfaccia che viene visualizzata quando si preme il pulsante di condivisione in un’app. Come abbiamo dettagliato nella nostra copertura Developer Preview 2, ciò consente alle app di aggiungere le proprie azioni direttamente al foglio di condivisione del sistema, rendendo ridondanti i menu di condivisione personalizzati.

Google afferma inoltre che con Android 14 Beta 1, il menu di condivisione ascolterà più segnali delle app per determinare la classifica degli obiettivi di condivisione diretta. Questo dovrebbe finalmente renderli più utili, con la visualizzazione di contatti pertinenti piuttosto che una persona con cui hai parlato su Twitter una volta due anni fa.

Maggior automazione per le lingue nelle app

Google ribadisce inoltre i miglioramenti alle lingue per app, una funzionalità introdotta per la prima volta con Android 13 che consente di impostare lingue diverse per app diverse. In questo momento, gli sviluppatori di app devono dichiarare manualmente il supporto per questa funzione, con la conseguenza che l’opzione non è supportata da molte app in questo momento.

Con le ultime versioni pre-release di Android Studio (Giraffe Canary 7 e AGP 8.1.0-alpha07, per essere precisi), questo sta cambiando. Le nuove versioni possono generare automaticamente il file necessario per i progetti in questione, con maggiori dettagli disponibili per gli sviluppatori nella documentazione di Google.

Android 14 Beta 1 | Download e installazione

Android 14 Beta 1 è ora disponibile e puoi scaricare il pacchetto di aggiornamento aderendo al programma beta ufficiale o installandolo manualmente sul tuo telefono Pixel. Google afferma che gli utenti che eseguono Android 13 QPR3 beta riceveranno automaticamente un aggiornamento ad Android 14 Beta 1 senza dover eseguire ulteriori passaggi o iscriversi a un programma separato.