SwiftKey con Bing Chat disponibile su Android e iOS | Download

La scorsa settimana, l’integrazione di Bing Chat è arrivata su Android per gli utenti beta di SwiftKey e ora, a meno di una settimana, la funzione sta arrivando in maniera più ampia sia su Android che iOS. Se hai utilizzato la versione beta, non è cambiato molto con la versione ufficiale, ma è positivo che più utenti possano accedere alle funzionalità uniche di Bing Chat.

Se sei un utente SwiftKey, dovrai semplicemente aggiornare l’app alla versione più recente mentre se sei un nuovo utente di SwiftKey, dovrai scaricare l’app dall’App Store o da Google Play.

Dopo che Google ha annunciato che implementerà Bard nella sua Ricerca, Microsoft ha fatto un altro passettino avanti nel capitalizzare il mega investimento in OpenAI integrando Bing Chat anche su SwiftKey.

Come usare Bing Chat su Swiftkey

Una volta scaricata, SwiftKey dovrà essere configurata, con l’app che fornisce un tutorial completo ma di facile comprensione per l’installazione di una tastiera di terze parti sul tuo dispositivo iOS o Android. Con SwiftKey pronta all’uso, è solo questione di passare a un’app o a qualsiasi altro campo di testo per accedere alla nuova funzionalità Bing Chat.

Secondo il blog di Microsoft Bing, ci sarà un logo Bing nella sezione in alto a sinistra sopra la tastiera e, premendo su di esso, verranno visualizzate nuove opzioni: “Cerca“, “Tono” e “Chat“. La scheda predefinita è la Ricerca Bing, che è stata integrata nell’app per tastiera nel 2018 per consentirti di navigare sul Web senza dover aprire un’altra app.

Il divertimento inizia quando passi alla scheda Tono, dove puoi digitare qualsiasi frase o frase in un campo di testo proprio sopra i tasti e riformularla in vari toni. Tutto quello che devi fare è toccare il pulsante freccia nell’angolo destro e l’app genererà diversi stili della frase che hai creato. Sono disponibili quattro toni, vale a dire “Professional”, “Casual”, “Educato” e “Social post”.

D’altra parte, la scheda Chat è abbastanza simile all’esperienza del chatbot all’interno dell’app Bing. Sarai accolto con la stessa schermata di destinazione, in cui puoi impostare lo stile della conversazione prima di chiedere qualsiasi cosa a Bing Chat.