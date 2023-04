Bing Chat ora integrata anche nella tastiera SwiftKey

Con la corsa agli armamenti dell’IA che si sta surriscaldando, non sorprende che i colossi della tecnologia come Microsoft stiano concentrando nuovamente i loro sforzi sull’incorporazione dell’IA in tutti i loro prodotti. A febbraio, Microsoft ha integrato Bing Chat nell’app Bing Mobile e Skype, con l’obiettivo di essere il primo titano tecnologico a portare enormi LLM (Large Language Model) nel quotidiano. Dopo che Google ha annunciato che implementerà Bard nella sua Ricerca, Microsoft ha fatto un altro passettino avanti indicando che Bing Chat viene ora integrato anche su SwiftKey Beta.

Pedram Rezaei, CTO di Microsoft per dispositivi mobili, ha rivelato su Twitter che la società ha aggiunto un’importante funzionalità AI a SwiftKey Beta. La mossa potenzia notevolmente il servizio, mettendo in ombra il resto delle principali app per tastiera Android disponibili.

Did we just add major AI functionality to @SwiftKey? Slowly rolling out. Get yourself onto the Beta channel to taste the future. — Pedram Rezaei (@pedram_re) April 6, 2023

La funzione è attiva sui nostri dispositivi e gli utenti con accesso a Microsoft SwiftKey Beta su Android possono ora provare il chatbot toccando l’icona Bing nell’angolo sinistro della barra degli strumenti dell’app.

Come funziona SwiftKey con Bing Chat

Gli utenti dovrebbero anche essere in grado di selezionare toni diversi se desiderano modificare la forma di una frase in base a scenari specifici. Una volta toccata, la nuova funzione SwiftKey mostra tre schede per “Cerca“, “Tono” e “Chat“. La scheda predefinita è la Ricerca Bing, che è stata integrata nell’app per tastiera nel 2018 per consentirti di navigare sul Web senza dover aprire un’altra app.

Il divertimento inizia quando passi alla scheda Tono, dove puoi digitare qualsiasi frase o frase in un campo di testo proprio sopra i tasti e riformularla in vari toni. Tutto quello che devi fare è toccare il pulsante freccia nell’angolo destro e l’app genererà diversi stili della frase che hai creato. Sono disponibili quattro toni, vale a dire “Professional”, “Casual”, “Educato” e “Social post”.

D’altra parte, la scheda Chat è abbastanza simile all’esperienza del chatbot all’interno dell’app Bing. Sarai accolto con la stessa schermata di destinazione, in cui puoi impostare lo stile della conversazione prima di chiedere qualsiasi cosa a Bing Chat.

Puoi digitare una domanda nel motore di ricerca basato sull’intelligenza artificiale e restituirà una risposta dettagliata e aggiornata, completa di citazioni da siti pertinenti elencati sotto la risposta. Il chatbot ha anche funzionalità di intelligenza artificiale nella stessa vena di ChatGPT, che ti consentono di chiedere a Bing Chat di scrivere e-mail per te o creare itinerari per destinazioni specifiche.

Nel caso voleste provare questa nuova integrazione, vi basterà cliccare sul nostro app box sottostante che vi riporterà direttamente sulla pagina dedicata a SwiftKey Beta sul Play Store.

