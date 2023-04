Google pone fine agli aggiornamenti degli smart display di terze parti

Lenovo Smart Display

In una rivelazione molto silenziosa, Google afferma di aver interrotto gli aggiornamenti agli smart display di Lenovo, JBL e LG (o comunque tutti quelli di terze parti), venendo meno a quanto affermato inizialmente. Visto i risultati finanziari sanguinosi della divisione, e lo aspettavamo da un po’ di tempo, ma è comunque sorprendente.

L’articolo di supporto di Google su come “Effettuare chiamate Duo sui tuoi altoparlanti e Smart Display” ha recentemente aggiunto questo avviso “Importante”:

“Importante: Google non fornisce più aggiornamenti software per questi Smart Display di terze parti: Lenovo Smart Display (7″, 8″ e 10″), JBL Link View e LG Xboom AI ThinQ WK9 Smart Display. Ciò potrebbe influire sulla qualità delle videochiamate e delle riunioni.”

Google ha annunciato per la prima volta questo genere di dispositivo nel gennaio 2018 al CES. LG ThinQ WK9, Lenovo Display 8/10 e JBL Link View sono stati messi in vendita nello stesso anno. L’ultimo modello di terze parti era un modello da 7 pollici di Lenovo alla fine del 2019. Google ha annunciato che avrebbe interrotto lo sviluppo importante del sistema operativo sottostante nel febbraio del 2019.

A quel tempo, Android Things era diventato disponibile solo per gli OEM che sviluppavano display e altoparlanti intelligenti. Prima di allora, era posizionato come una vasta piattaforma Internet of Things.

Questi dispositivi hanno visto molte nuove funzionalità all’inizio quando Google ha gareggiato con Amazon, ma negli ultimi tempi hanno visto pochissime nuove funzionalità. Nel febbraio del 2022, Google ha disabilitato il browser web sugli Smart Display che non sono un Nest Hub citando la mancanza del supporto SafeSearch. Tutto lo sviluppo recente è per Nest Hub di prima parte.

Questi dispositivi eseguono un sistema operativo diverso (Cast e ora Fuchsia OS) che Google controlla direttamente. Ad esempio, Nest Hub Max l’anno scorso ha ricevuto Look and Talk e Quick Phrases alimentati dalla videocamera per saltare “Hey Google”. Anche questo sembra destinato a essere messo in ombra dal Pixel Tablet, che in precedenza sostenevamo fosse il futuro del fattore di forma.

Nel frattempo, l’annuncio di oggi non dice nulla sul Lenovo Smart Clock, che è come uno Smart Display ma su un sistema diverso a tutti gli effetti.

