YouTube Music aggiunge finalmente i testi sincronizzati

YouTube Music ha una solida libreria grazie a tutti i remix e le cover che estrae dai caricamenti di YouTube (cosa che rende eccezionali app come ViMusic), ma è in ritardo rispetto a concorrenti come Apple Music e Spotify in tante altre aree.

Certo, Google sta lavorando per raggiungere la parità di funzionalità con i più grandi attori dello streaming musicale aggiungendo cose come crediti di brani e download offline automatici, ma è difficile immaginare che il servizio possa mai recuperare quando manca qualcosa di così semplice come i testi delle canzoni sincronizzati in tempo reale. Per fortuna, sembra che la marea stia finalmente cambiando.

Diversi utenti di Reddit hanno individuato una schermata dei testi ridisegnata nell’app YouTube Music per Android e iOS. Proprio come Spotify, i testi ora si sincronizzano con la canzone in tempo reale, quindi YouTube Music evidenzia il relativo estratto mentre le parole vengono cantate. Questo rende molto più facile seguire e capire effettivamente il cantante.

In precedenza, i testi di YouTube Music erano solo un muro di testo scorrevole. Il nuovo stile è anche scorrevole manualmente, ma si risincronizzerà automaticamente con la canzone se lasciato solo. Anche la dimensione del carattere è stata aumentata, rendendo ancora più facile seguire la canzone.

Gli utenti che hanno la funzione affermano che è disponibile con la maggior parte dei brani, ed è possibile accedervi semplicemente toccando la scheda Testi durante l’ascolto di qualsiasi traccia.

I testi di YouTube Music sono frutto della tecnologia di Musixmatch

YouTube Music sta lavorando per aggiungere questa funzione da diversi mesi ormai. A ottobre, Google ha annunciato una partnership con Musixmatch, un fornitore di testi in tempo reale leader del settore, al fine di “costruire ancora più funzionalità di Lyric in futuro“. Quindi, abbiamo visto una prima implementazione della funzione quando YouTube Music ha iniziato a testare i testi in tempo reale nel suo cast player a dicembre.

I nuovi testi in tempo reale vengono implementati in un aggiornamento lato server, quindi si tratta di una modifica basata sull’account che avviene indipendentemente dalla versione dell’app. Sembra essere nelle prime fasi del suo lancio e, conoscendo Google, potrebbero volerci settimane prima che il nuovo menu dei testi sia disponibile per la maggior parte degli utenti.

