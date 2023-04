Recensione Geekom Mini IT8, un mini PC nella terra di mezzo

Dopo aver provato gli estremi dell’offerta Geekom con il Mini Air 11 (il più economico ed efficiente) e il Mini IT11 (il più costoso e potente), eccoci tornati per la recensione della versione di mezzo che coniuga maggiormente non solo il rapporto qualità prezzo ma anche il rapporto prestazioni efficienza. Stiamo parlando del Geekom Mini IT8.

Come da tradizione Geekom, tutti i mini PC che l’azienda immette sul mercato hanno un form-factor molto compatto e ideale per essere posizionato anche in spazi piccoli (o addirittura trasformarlo in un AiO posizionandolo dietro a una TV o a un monitor grazie all’aggancio VESA presente in confezione).

Unboxing

A differenza di come siamo abituati ormai da qualche anno a questa parte con gli smartphone, Geekom non lesina quando si tratta di accessori da fornire insieme al mini PC. Oltre al Mini IT8 infatti, nella confezione di vendita è presente una comoda sacca per il trasporto, un cavo HDMI, l’alimentatore con plug a barile da 90W, la manualistica cartacea e una placca VESA per il montaggio del computer dietro un monitor (o una TV).

Caratteristiche hardware e connettività

Come detto inizialmente, il Geekom Mini IT8 si pone al centro dell’offerta: non è il più potente, non è il più efficiente ma poggia i piedi un po’ di qua e un po’ di là.

Sebbene questo piccoletto sia dotato di una vecchia CPU Intel i5-8259U Coffee Lake di ottava generazione, ha ancora una potenza più che sufficiente per le attività quotidiane. Dalla navigazione web all’elaborazione di testi, passando per la multimedialità e il retro gaming, il Mini IT8 è all’altezza di ciò di cui la maggior parte delle persone ha bisogno.

Come detto prima, il Geekom Mini IT8 è anche compatibile VESA, il che significa che puoi schiaffeggiarlo sul retro del monitor per una scrivania pulita.

Le porte del Mini IT8 si trovano principalmente sul retro, dove o presenti 2x porte USB-A 3.2 Gen 2, 1x connettore Gigabit RJ-45 Ethernet, 1x porta USB-C, 1x mini DisplayPort e 1x connessione HDMI, oltre all’alimentazione a 19 V.

La parte anteriore presenta il pulsante di accensione e una combinazione di cuffie/microfono da 3,5 mm, nonché altre 2x porte USB (una è una porta USB-A 3.2 Gen 2, l’altra è USB-C.) A sinistra c’è uno slot per schede SD full size e il lato destro ospita un lucchetto Kensington.

Il Mini IT8 è disponibile nella sola configurazione con 16 GB di RAM e 512 GB di SSD NVMe. Tutte le memorie sono tra l’altro espandibili.

Espandere la memoria

Parlando di aggiornabilità, il Mini IT8 non delude. Puoi inserire fino a 32 GB di RAM DDR4 SODIMM (2x slot, di cui 1x è occupato), inserire una nuova unità NVMe (fino a 1 TB) e aggiungere un’unità SATA da 2,5 pollici (fino a 2 TB). Ciò significa che puoi impilare il Mini IT8 con una quantità enorme di RAM e spazio di archiviazione, possibilmente creando un piccolo server NAS (Network Attached Storage) per creare il tuo cloud personale.

Per accedere al vano che permette di aggiornare le memorie è sufficiente svitare la quattro viti del pannello inferiore. Bisogna però fare attenzione al cavo flessibile passante che collega lo slot per HDD/SSD da 2,5” con la porta SATA III nella scheda madre.

È necessario un ulteriore smontaggio per accedere al processore ma è complicato estrarre la scheda madre.

Scheda tecnica

CPU : Intel i5-8259U (Quad-Core con supporto Hyperthread, frequenza di base di 2,3 GHz e un Turbo boost single-core fino a 3,8 GHz)

: Intel i5-8259U (Quad-Core con supporto Hyperthread, frequenza di base di 2,3 GHz e un Turbo boost single-core fino a 3,8 GHz) RAM : 16GB (singolo banco)

: 16GB (singolo banco) SSD : Kingston PCIe Gen 3 da 512 GB

: Kingston PCIe Gen 3 da 512 GB GPU : Intel Iris Plus 655

: Intel Iris Plus 655 Connettività : 3 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x mini DisplayPort, 1x Gigabit Ethernet, SD, jack audio da 3.5mm, Kensington

: 3 x USB-A 3.2 Gen 2, 2 x USB-C, 1 x HDMI, 1 x mini DisplayPort, 1x Gigabit Ethernet, SD, jack audio da 3.5mm, Kensington Espansione della memoria : Dual channel DDR4 SODIMM fino a 32GB, M.2 fino a 1TB, HDD o SSD da 2.5 pollici fino a 2TB

: Dual channel DDR4 SODIMM fino a 32GB, M.2 fino a 1TB, HDD o SSD da 2.5 pollici fino a 2TB Dimensioni : 117 x 112 x 45.6 mm

: 117 x 112 x 45.6 mm Peso: 600 gr

Prestazioni e benchmark

Quando si tratta di potenza, l’IT8 ha tenuto testa a concorrenti più recenti come il Core i5-10210U con punteggi Geekbench che lo collocano appena dietro quest’ultimo. Come workstation o PC aziendale, le sue prestazioni sono più che adeguate grazie alle velocità del sottosistema di archiviazione superiori alla media (ha raggiunto 2,7 GBps/2,9 GBps nel benchmark ATTO).

Il Geekom Mini IT8 viene fornito con un SSD Kingston PCIe Gen 3 da 512 GB. Questa unità è scattante e offre buone velocità di lettura e scrittura. Offre inoltre coerenza nei tempi di accesso.

Poiché l’unità è facilmente sostituibile, gli utenti possono facilmente sostituire questo SSD con uno che preferiscono, sebbene il dispositivo supporti solo fino a PCIe Gen 3.

Il Core i5-8259U offre una potenza sufficiente per l’elaborazione generale e dovrebbe essere adeguato per la maggior parte degli utenti. La CPU ha quattro core con supporto Hyperthread, un clock di base di 2,3 GHz e un Turbo boost single-core fino a 3,8 GHz.

Tuttavia, poiché si tratta di un processore della serie U, è limitato dal suo TDP di 15 Watt (un bene per l’efficienza, meno per la potenza). D’altronde, non si tratta di un dispositivo pensato per il gaming o per la creazione e il montaggio di video. Il suo utilizzo principale è in un’ufficio oppure come media server con Plex o Jellyfin.

Ciò lo si vede dai test benchmark a cui lo abbiamo sottoposto:

PCMark10: 4.114

3DMark (Time Spy): 696

Cinebench R20: 373 (single core) – 1613 (multi core)

Geekbench 5.4.1: 966 (single core) – 4082 (multi core)

Per molti scenari di mini PC, qualcosa di più importante della potenza di elaborazione è l’acustica: un sistema che richiede una ventola rumorosa per mantenersi fresco non è un ospite gradito nella mia sala TV o seduto accanto a me sulla mia scrivania. Durante le fasi di carico pesante la ventola entra in azione per mantenere fresca la CPU e le memorie. Tuttavia, anche durante i test benchmark dove abbiamo stressato il mini PC al 100%, non abbiamo riscontrato una rumorosità tale da dar fastidio.

Il consumo energetico su Geekom Mini IT8 è di 15 watt all’accensione (su Windows 11 e senza alcun software aperto) e 70 watt con carico massimo. Non il più efficiente che abbiamo visto (il Mini Air 11 fa meglio), ma comunque più rispettoso dell’ambiente rispetto alla maggior parte dei computer desktop di grandi dimensioni.

Le temperature interne della CPU variano da 35 ℃ quando inattivo a 78 ℃ sotto carico massimo (quando la ventola di raffreddamento era azionata al 100%). Certo, dobbiamo specificare che i nostri test sono avvenuti in Sicilia, per cui è lecito aspettarsi delle temperature leggermente più basse in luoghi meno caldi.

Gaming e retrogaming

Il gaming non è esattamente il cavallo di battaglia del Geekom Mini IT8, a meno che non si tratti di cloud gaming attraverso Xbox Game Pass Ultimate o Nvidia GeForce NOW oppure di retrogaming.

In quest’ultimo caso ci siamo veramente divertiti a riscoprire tutti i giochi della nostra infanzia, con l’opportunità di emulare alla grande e senza alcun problema tutte le console degli anni 80’, 90’ e 00’ fino ad arrivare alla PS2.

In altre parole, mentre i giochi moderni rappresentano un ostacolo troppo elevato per il Mini IT8, è possibile godersi oltre 40 anni di videogiochi.

Linux

I mini PC Geekom ci hanno tutti sorpresi in positivo per l’eccezionale supporto Linux e il Mini IT8 non è da meno.

Nel caso in cui non vogliate utilizzare Windows 11 Pro che è preinstallato, potete senza alcun problema scaricare una delle tante distro Linux e star certi che funzionerà alla grande (sia in Dual Boot partizionando l’SSD che con un’istallazione singola). Tutte le componenti hardware e i rispettivi driver vengono riconosciuti al primo avvio, compreso il chip WiFi e Bluetooth che in altri dispositivi crea problemi.

Nel nostro caso abbiamo provato a installare e utilizzare per qualche giorno Ubuntu, Linux Mint e Fedora (quest’ultima distro è rimasta installata e la usiamo tutt’ora come sistema operativo predefinito).

Conclusioni

Il Geekom Mini IT8 è un perfetto alleato per tutti gli uffici in cui si desidera qualcosa di piccolo, compatto, leggero e poco rumoroso. Lo abbiamo trovato molto interessante anche come media server con Plex o Jellyfin e come retro console.

Dove delude? Le prestazioni non sono ideali per diversi ambiti come il fotoritocco, il montaggio video e il gaming AAA.

Dove eccelle? I punti salienti includono la suite di connessioni del display (sono supportati fino a quattro display 4K60) e la sua ventola silenziosa. Il Core i5-8259U e l’Intel Iris Plus Graphics 655 sono una buona combinazione per una macchina da ufficio o un HTPC per lo streaming multimediale. Lo stuolo di porte USB da 10 Gpbs apre la possibilità di collegare molte unità USB ad alta velocità per la gestione dei media.

Di listino, il Mini IT8 è disponibile sullo store ufficiale Geekom al prezzo di 569 euro. Si tratta di un prezzo decisamente alto ma spesse volte è protagonista di promozioni e offerte che ne abbassano il prezzo di vendita intorno ai 400 euro. In alternativa, lo potete trovare anche su Amazon.

