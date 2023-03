Microsoft non offre più la prova di Xbox Game Pass Ultimate a 1 euro

Per un po’ di tempo Microsoft ha offerto una prova a 1 euro per un mese di Xbox Game Pass Ultimate (alle volte anche 1 euro per 3 mesi). Ciò ha concesso ai nuovi giocatori l’accesso alla libreria completa, incluso il cloud gaming, per una frazione del prezzo normale. Ma ora, quell’offerta è finita.

Microsoft ha confermato a The Verge di aver concluso la sua “offerta di lancio” per Game Pass Ultimate e PC Game Pass. I nuovi abbonati ora non hanno alcuna offerta di prova e devono impegnarsi per la tariffa mensile di 12,99 euro per provare Xbox Game Pass Ultimate con il cloud gaming o Game Pass su PC o console per 9,99 euro.

Microsoft anticipa nuove offerte in arrivo in futuro. Kari Perez, responsabile delle comunicazioni globali di Xbox, ha dichiarato: Abbiamo interrotto la nostra precedente offerta di lancio per Xbox Game Pass Ultimate e PC Game Pass e stiamo valutando diverse promozioni di marketing per i nuovi membri in futuro”.

È certamente un peccato vedere Microsoft staccare la spina dalla prova di Game Pass da 1 euro, ma il ragionamento dell’azienda non è poi così difficile da decifrare. A novembre, è stato rivelato che Xbox Game Pass potrebbe avere fino a 29 milioni di abbonati, come menzionato da Sony durante le indagini sull’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Microsoft ha anche lavorato a un piano Friends and Family che ridurrebbe il costo del Game Pass per le famiglie. Tale piano è attualmente in fase di test in alcuni paesi e in Irlanda costa € 21,99 al mese.

