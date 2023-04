Google I/O 2023, pubblicato il programma degli eventi

Con il Google I/O 2023 a meno di due settimane di distanza, il gigante della tecnologia dovrebbe rivelare nuovi dispositivi, dettagliare l’imminente aggiornamento di Android 14 e tuffarsi negli annunci AI relativi a prodotti come Google Bard.

Con così tanti argomenti da affrontare, potrebbe essere opprimente cercare di capire quando sintonizzarsi. Per rendere le cose più facili a coloro che sono interessati, Google ha rilasciato il programma per I/O 2023.

Il programma divide gli eventi in quattro diverse categorie: mobile, web, AI e cloud. Google darà il via alla conferenza con un keynote generale il 10 maggio alle 19:00 (ora italiana) prima che si espanda in una pletora di presentazioni più piccole per argomenti più di nicchia. Ogni sezione presenta più keynote con una breve panoramica dell’argomento e un’indicazione di chi presenterà.

Mentre alcuni, come la rivelazione ufficiale di Android 14, potrebbero attirare una folla più ampia, altri sono di natura molto più specifica e probabilmente saranno utili solo per gli sviluppatori. Oltre a rivelare cosa tratterà ogni keynote e chi presenterà, è stato svelato che l’intero evento durerà solo un giorno. Le precedenti iterazioni di I/O si estendevano su più giorni, ma l’edizione di quest’anno durerà solo un giorno.

Considerando queste informazioni, più keynote si svolgeranno in contemporaneamente dato che non tutte le presentazioni saranno rivolte a tutti.

Non solo software al Google I/O 2023

Il programma I/O di quest’anno ci dà un assaggio di cosa aspettarci dal lato software, ma Google potrebbe anche rivelare di nascosto un nuovo hardware come il tanto atteso Pixel Fold e il Pixel 7a.

Se Google I/O 2022 è qualcosa su cui basarci, potremmo benissimo vedere i suddetti dispositivi rivelati per la prima volta. La conferenza dello scorso anno ha visto l’annuncio di Pixel 6a, Pixel Buds Pro e Pixel Watch, mentre anticipava brevemente l’arrivo della serie Pixel 7 che è stata formalmente annunciata più tardi quell’anno