Qualcomm lancia il “DLSS per smartphone”, promettendo giochi molto più fluidi

L’esperienza di gioco di Android migliora ogni anno e la gamma di videogiochi che verrà lanciata nel 2023 potrebbe iniziare a spingere i dispositivi al limite. Sebbene giochi come Call of Duty: Warzone Mobile e Tom Clancy’s The Division Resurgence abbiano un bell’aspetto dal punto di vista grafico, potrebbero funzionare in modo goffo su alcuni dispositivi. Per ottimizzare le prestazioni di gioco mobile, Qualcomm sta preparando la sua nuova funzionalità chiamata Snapdragon Game Super Resolution (GSR).

Snapdragon GSR vuole essere l’equivalente di Nvidia DLSS sui dispositivi mobili. Utilizza un singolo passaggio di rendering per aumentare la risoluzione di un gioco senza sacrificare la durata della batteria.

Prima di Snapdragon GSR, la maggior parte delle tecniche di upscaling richiedeva più passaggi per diversi processi come l’antialiasing. La nuova funzionalità mira a combinare questi processi solamente in un passaggio che, secondo Qualcomm, dovrebbe migliorare i risultati e la durata della batteria riducendo la latenza e l’utilizzo della memoria.

Qualcomm Snapdragon Game Super Resolution può eseguire l’upscaling dei giochi da 1080p a 4K e aumentare gli FPS

Qualcomm afferma che questa tecnologia è la prima del suo genere e che sarà compatibile con la maggior parte delle GPU, sebbene non specifichi quali. Non sarà quindi una tecnologia basata su chip speciali dedicati all’IA come avviene sulle GPu Nvidia e i loro Tensor Core. I giocatori mobili dovrebbero aspettarsi di vedere miglioramenti nella fedeltà visiva, nella frequenza dei fotogrammi, nel consumo della batteria e nelle prestazioni complessive.

La società afferma inoltre che sarà in grado di eseguire l’upscaling dei giochi da 1080p a 4K e aumentare l’FPS su alcuni giochi da 30 a 60. Tuttavia, non siamo ancora stati in grado di testare queste affermazioni. Questa nuova funzionalità software dovrebbe essere lanciata su molti giochi diversi entro la fine dell’anno.

Alcuni che presumibilmente trarranno vantaggio dallo Snapdragon GSR includono il già citato Call of Duty: Warzone Mobile, Jade Dynasty: New Fantasy, Return to Empire e Farming Simulator 23 Mobile, tra gli altri.

Resta da vedere quanto sarà efficace la nuova funzionalità Qualcomm Snapdragon Game Super Resolution sui giochi Android, ma ciò non significa che i titoli attuali funzionino male. Per coloro che desiderano espandere i giochi a cui giocano sui dispositivi mobili, abbiamo compilato un elenco dei nostri giochi Android preferiti per una miriade di generi diversi.

via